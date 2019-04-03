AK Parti'li Yavuz: CHP paniğe kapıldı, soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı

İstanbul İl Seçim Kurulu, "kesinleşmiş bir karar olmadan yeniden sayım işlemine başlanamayacağına" hükmetti ve CHP’nin talebi üzerine sayım işlemi bu gerekçe ile durdu.

Bu karar sonrası bir basın toplantısı düzenleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'dan gece yarısı yeni açıklama geldi. "CHP panik yaptı" diyen Yavuz, "Gördük ki, çok hızlı bir şekilde aradaki fark azalıyor ve bu azalan farkları da yer yer neye dayalı olarak azaldığını ifade ettik. Hem biz ifade ettik hem de İstanbul İl Başkanı ifade ettiler. Bugün maddi hataların düzeltilmesine ilişkin İlçe Seçim Kurullarına yapmış olduğumuz bu düzeltme işleminin dışında başka bir adım attı. Geçersiz oyların sayımına ilişkin, bir de tüm oyların sayımına ilişkin müracaatta bulunduk. Bunun üzerine bazı İlçe Seçim Kurulları yeniden sayıma ve bazı ilçe seçim kurulları da geçersiz oyların sayımına ilişkin karar verdi. Elbette bir ilçe reddetti ve bazı ilçeler de daha sonraki günlerde karar vermek üzere bekletti.



İlçe Seçim Kurulları'nın, özellikle bazı İlçe Seçim Kurulları'nın sayıma ilişkin karar vermesinin üzerine fiilen sayıma başlamasının ardından geçersiz oyların AK Parti adayı lehine yazılmaya başladığını ve aradaki farkın kapanma trendinin arttığının görünce Cumhuriyet Halk Partisi resmen paniğe kapıldı ve soluğu İl Seçim Kurulu'nda aldı.



Çok alelacele İl Seçim Kurulu'na gitti CHP, İl Seçim Kurulu da son derece hızlı bir şekilde hareket etmek suretiyle tedbir kararı vererek bu sayımı durdurdu.

Bir hukukçu olarak ifade etmek istiyorum. İl seçim kurulları, bugüne kadar herhangi bir tedbir kararı vermemiş bu şekilde. Ve yine YSK'nın verdiği karar ve kararlar var. "İlçe seçim kurulları sayıma devam ederken, İl seçim kurulları durdurma kararı vermez, veremez." şeklinde. Şimdi, çok acele edilmesi hem de bir tedbir kararının ilk kez ortaya çıkması ve hem de YSK'nın bahsettiğim minvalde bir kararının olması sonucunda böyle bir tablonun oluşması gerçekten bizleri hayrete düşürdü. Şimdi özellikle CHP'ye sormak istiyorum. Bu karar acelecilik nedendir? "Bu sayım olmaz. Bu sayım olacaksa bu dipsiz kuyudur, nereye gideceği belli olmaz. Bu sayımı asla yaptırmayız." şeklindeki çıkışlar neyin korkusudur ve kaygısıdır? Neden korkuyoruz?

Biz bugün dedik ki; tek tek açıklamalarımızda da ifade ettik, belgelerini de sizinle paylaştık, kaynakları da paylaştık ve dedik ki; "maddi hatalar çok fazla." Bu belki bugüne kadar olan sürecin en şaibeli seçimine dönüşüyor adeta. İstanbul seçimleri açısından bunu söylüyorum. Dedik ki; "Gelin bu şaibeli süreci ortadan kaldıralım ve herkesin huzurunda bu sayımları yapalım." Ama nedense CHP bizim bu çağrımıza kulak vermek yerine; çünkü bu kadar usulsüzlük varsa, bu kadar şaibe varsa, bu kadar suiistimal varsa, bu kadar maddi hata varsa elbette bizim en tabii hakkımızdır ki biz itiraz edelim ve yeniden oyları saydırtalım. Çok anlaşılabilir bir şey. Fark çok az. İstanbul'daki toplam seçim sayısını da dikkate aldığımızda gerçekten fark çok az." ifadelerini kullandı.