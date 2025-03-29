Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi (AMPAS), geçtiğimiz günlerde İsrail güçleri tarafından gözaltına alınan Oscar ödüllü 'No Other Land (Başka Toprak Yok)' belgeselinin Filistinli yönetmeni Hamdan Ballal'i yeterince desteklemediği için özür diledi.

Akademi, 26 Mart'ta yaptığı ilk açıklamada, Hasmdan Ballal'in adı belirtilmeden olayın kınanmasını tepkiyle karşılamıştı. Yönetmenin yeterince desteklenmediği konusunda, 700 civarında oy hakkına sahip üyenin imzasını taşıyan tepki mektubunun ardından Akademi, bu hatayı kabul ederek yeni bir açıklama yaptı.

Eleştirilerin ardından Akademi, Oscar ödüllü yönetmen Hamdan Ballal'e destek veren ve onun adını doğrudan vurgulayan bir açıklama yayımladı. Akademi CEO’su Bill Kramer ve Başkan Janet Yang, çarşamba günü yaptıkları açıklamada, "desteklenmediğini hisseden tüm sanatçılardan" özür diledi.

"İFADE ÖZGÜRLÜĞÜNÜN BASTIRILMASINDAN NEFRET EDİYORUZ"

Açıklamada şu ifadeler yer aldı; "Akademi, dünyanın neresinde olursa olsun bu tür şiddeti kınamaktadır. Her ne koşulda olursa olsun ifade özgürlüğünün bastırılmasından nefret ediyoruz."