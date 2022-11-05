Rusya-Ukrayna savaşıyla birlikte dalgalı bir seyir izlemeye başlayan brent petrol fiyatları akaryakıt zammı ve indirimi haberlerini beraberinde getiriyor. Ekim ayında motorin fiyatlarına yapılan 5 zammın ardından Kasım ayınının başında benzin fiyatlarına zam yapıldı. 1 Kasım'da uygulanan 71 kuruşluk benzin zammının ardından otogaza ve benzin fiyatlarında fiyat artışı yapıldı. İşte, 5 Kasım Cumartesi İstanbul, İzmir, Ankara LPG, mazot ve benzin fiyatlarında son durum...