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        Haberler Bilgi Yaşam Akaryakıt fiyatları son durum: 18 Ekim LPG, Mazot, Benzine zam geldi mi, indirim var mı, güncel fiyatlar ne kadar?

        Akaryakıt fiyatları son durum: 18 Ekim LPG, Mazot, Benzine zam geldi mi, indirim var mı, güncel fiyatlar ne kadar?

        Araç sahipleri güncel olarak akaryakıt fiyatlarını takip ediyor. Benzin ve motorin fiyatlarındaki değişim brent petrol ve döviz kuruna göre etkileşim yaşıyor. Peki 18 Ekim LPG, Mazot, Benzine zam geldi mi, indirim var mı, güncel fiyatlar ne kadar?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 18.10.2024 - 10:15 Güncelleme: 18.10.2024 - 10:15
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        Brent petrol ve döviz kuru hareketliliği vatandaşların güncel akaryakıt fiyatlarını sorgulamasını arttırdı. En son hem petrol fiyatlarında hem de döviz kurlarındaki hareketlenme sonrası akaryakıt fiyatlarında tabelayı bir kez daha değiştirdi. İşte 18 Ekim 2024 LPG, Mazot, Benzin fiyatları son durum

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        BENZİNE VE MOTORİNE ZAM YA DA İNDİRİM VAR MI?

        Küresel piyasalardaki dalgalanma ve Orta Doğudaki gerginlik akaryakıt fiyatlarını etkiledi. Benzin ve motorin fiyatlarına bu zamlar geçtiğimiz hafta yansımıştı.

        İSTANBUL AVRUPA YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,68 TL

        İstanbul Avrupa Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,54 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 25,35 TL

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        İSTANBUL ANADOLU YAKASI GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İstanbul Anadolu Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 44,56 TL

        İstanbul Anadolu Yakası'nda motorin litre fiyatı: 43,47 TL

        İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,85 TL

        4

        ANKARA GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        Ankara'da benzin litre fiyatı: 45,08 TL

        Ankara'da motorin litre fiyatı: 44,05 TL

        Ankara'da LPG litre fiyatı: 25,29 TL

        İZMİR GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI LİSTESİ

        İzmir'de benzin litre fiyatı: 45,53 TL

        İzmir'de motorin litre fiyatı: 44,56 TL

        İzmir'de LPG litre fiyatı: 24,91 TL

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