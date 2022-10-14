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Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

Fransa'da yaşanan akaryakıt krizi sürerken, çok sayıda sürücü araçlarının deposunu doldurmak için Belçika'ya gidiyor.

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  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Fransızlar, akaryakıt krizi nedeniyle araçlarının deposunu komşu ülke Belçika'da doldurmaya başladı.

     

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Yerel basında yer alan habere göre, Fransa'da benzin ve mazot bulunamaması, vatandaşların akaryakıtı başka ülkelerden temin etmesine neden oluyor.

     

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Fransa'da yaşanan krizi nedeniyle pek çok sürücü araçlarına akaryakıtı Belçika'dan alıyor.

     

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Özellikle Belçika sınırına yakın bölgelerde yaşayan Fransızlar, akaryakıt temin edemedikleri için yakıtlarını komşu ülkeden almak zorunda kalıyor.

     

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Öte yandan, bir ay öncesine kadar tam tersi bir durum yaşanıyordu.

     

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Fransa hükümetinin akaryakıtta indirimi artırması nedeniyle komşusu Belçika ile arasında benzin ve mazot fiyatları arasındaki fark 30 sent kadar açılmıştı.

     

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Bu nedenle özellikle sınıra yakın bölgelerde oturan Belçikalılar araçlarına akaryakıtlarını Fransa'dan alarak tasarruf ediyordu. Bazı Belçikalılar daha fazla tasarruf etmek için araçlarının deposunu doldurduktan sonra yanlarında götürdükleri bidonları da dolduruyordu.

     

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Bu dönemde Belçika'daki istasyonlar yakıt satamamaktan şikayet ediyordu.

     

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Şimdi ise Belçika'daki istasyonlar daha pahalı olmasına rağmen Fransız sürücülerin akınına uğruyor. Belçika'nın Fransa sınırına yakın bölgesindeki istasyonlarda satışlar yüzde 20 oranında artış gösterdi

     
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Ülkenin en büyük işçi sendikasının çağrısıyla Fransa'da rafineri çalışanları maaşlarda yüzde 10 artış talebiyle greve gitmişti. Grevden ülkedeki çoğu rafineri olumsuz etkilenmişti.
  • Akaryakıt krizi sürüyor: Fransızlar akaryakıt almak için Belçika'ya gidiyor

    Grevlerin yayılması üzerine ülkede benzin istasyonlarının önemli bir kısmında akaryakıt sıkıntısı başlamıştı. Birçok yerde uzun benzin kuyrukları oluşmuş, bazı bölgelerde akaryakıt satışına litre sınırı getirilmişti.


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