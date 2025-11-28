Habertürk
Habertürk
        AKARYAKITA ÇİFTE İNDİRİM GELDİ! Motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Kasım 2025 LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Akaryakıta çifte indirim geldi, tabela değişti! İşte 28 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları

        Döviz kurundaki hareketlilik ve brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, akaryakıt fiyatlarının seyrini doğrudan etkiliyor. Hatırlanacağı üzere 25 Kasım'da motorine ortalama 2 lirayı aşan indirim uygulanmıştı. Petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme sonrası araç sahiplerine güzel haber geldi. Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim yapıldı. Motorin ve benzine indirim geldi. Yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? İşte, 28 Kasım 2025 güncel LPG, motorin ve benzin fiyatları...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 09:31 Güncelleme: 28.11.2025 - 09:31
        1

        Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanmalar, döviz kurundaki hareketlilik ve küresel piyasalardaki gelişmeler nedeniyle akaryakıt fiyatları sık sık değişiyor. Brent petrol, en uzun aylık kayıp serisine doğru ilerliyor. Petrol fiyatlarında yaşanan düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme sonrası akaryakıtta tabela değişti. Motorin ve benzine indirim geldi. Peki, motorin ve benzine ne kadar indirim geldi, litre fiyatı ne kadar oldu, kaç TL? 28 Kasım 2025 İzmir, Ankara, İstanbul güncel LPG, benzin ve motorin fiyatları…

        2

        MOTORİN VE BENZİNE İNDİRİM GELDİ

        Brent petrol fiyatlarındaki düşüş ve rafineri marjlarındaki gerileme akaryakıta indirim olarak yansıdı.

        Benzinin litre fiyatına ortalama 63 kuruş, motorinin litre fiyatına ise ortalama 2 lira 4 kuruş indirim geldi.

        İndirimli fiyatlar, 28 Kasım 2025 Cuma gününden itibaren tabelalara yansıdı.

        3

        LPG'YE ZAM VEYA İNDİRİM GELECEK Mİ?

        LPG fiyatları için şu an bir değişiklik öngörülmüyor.

        4

        28 KASIM 2025 GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

        İstanbul (Avrupa Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.73 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.03 TL

        LPG litre fiyatı: 27.71 TL

        5

        İstanbul (Anadolu Yakası)

        Benzin litre fiyatı: 54.22 TL

        Motorin litre fiyatı: 54.88 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        6

        Ankara

        Benzin litre fiyatı: 55.23 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.06 TL

        LPG litre fiyatı: 27.60 TL

        7

        İzmir

        Benzin litre fiyatı: 55.55 TL

        Motorin litre fiyatı: 56.38 TL

        LPG litre fiyatı: 27.53 TL

        8

        Bursa

        Benzin litre fiyatı: 55.36 TL

        Motorin litre fiyatı: 55.99 TL

        LPG litre fiyatı: 27.08 TL

        9

        AKARYAKIT FİYATLARI NASIL HESAPLANIYOR?

        Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor.

        Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.

        Altın fiyatları yeniden yükselişte
        Altın fiyatları yeniden yükselişte
        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
