Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?
Canlı altın fiyatları 28 Kasım 2025 Cuma günü de en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde güncel alış-satış tablosu inceleniyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) Aralık ayında gerçekleştireceği yılın son toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artmasıyla altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 186 dolara yükselerek beş haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. Gram altın ve çeyrek altın da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. İşte, 28 Kasım 2025 altın fiyatlarında son durum...
Altın fiyatları 28 Kasım 2025 Cuma gününe yükselişle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler altındaki yükselişi destekleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Ons altın güne 4 bin 159 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 157 dolar, en yüksek de 4 bin 193 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 186 dolardan işlem görüyor.
Gram altın güne 5 bin 671 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 670 lira, en yüksek de 5 bin 728 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 719 liradan alıcı buluyor.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 5.718,5550
Satış: 5.719,7300
ALTIN/ONS DOLAR FİYATI
Alış: 4.185,12
Satış: 4.186,16
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 9.149,6900
Satış: 9.351,7600
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 36.598,7500
Satış: 37.292,6400
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 37.727,00
Satış: 38.084,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 18.238,53
Satış: 18.697,98
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 36.591,40
Satış: 37.281,59
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 38.116,14
Satış: 39.087,39
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.190,33
Satış: 4.300,58
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 5.279,79
Satış: 5.534,69
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 93.969,00
Satış: 95.064,00