        ALTIN FİYATLARI SON DURUM 28 KASIM 2025: Yeniden yükselişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, Cumhuriyet altını, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar, kaç TL?

        Altın fiyatları yeniden yükselişe geçti! Bugün 22 ayar bilezik, tam, yarım, çeyrek ve gram altın ne kadar?

        Canlı altın fiyatları 28 Kasım 2025 Cuma günü de en çok araştırılan konular arasında yerini koruyor. Haftanın son işlem gününde güncel alış-satış tablosu inceleniyor. ABD Merkez Bankasının (Fed) Aralık ayında gerçekleştireceği yılın son toplantısında faiz indirimi yapacağına dair beklentilerin artmasıyla altın yeniden yükselişe geçti. Ons altın 4 bin 186 dolara yükselerek beş haftanın en yüksek seviyesine yaklaştı. Gram altın ve çeyrek altın da yukarı yönlü hareketini sürdürüyor. İşte, 28 Kasım 2025 altın fiyatlarında son durum...

        Habertürk
        Habertürk
        Giriş: 28.11.2025 - 07:59 Güncelleme: 28.11.2025 - 07:59
        1

        Altın fiyatları 28 Kasım 2025 Cuma gününe yükselişle başladı. Fiyatlarda yaşanan yukarı yönlü hareketle birlikte yatırımcılar ve alım satım yapmak isteyenler "Bugün gram altın ne kadar, çeyrek altın kaç TL?" sorularına yanıt arıyor. Jeopolitik gelişmeler ve Fed’in faiz indirimi yapacağına yönelik beklentiler altındaki yükselişi destekleyen en önemli faktörler arasında yer alıyor. Peki, bugün altın fiyatları ne kadar? İşte 28 Kasım 2025 Cumhuriyet altını, çeyrek ve gram altın fiyatları alış-satış tablosu...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Ons altın güne 4 bin 159 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 157 dolar, en yüksek de 4 bin 193 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 186 dolardan işlem görüyor.

        Gram altın güne 5 bin 671 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 670 lira, en yüksek de 5 bin 728 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 719 liradan alıcı buluyor.

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 5.718,5550

        Satış: 5.719,7300

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS DOLAR FİYATI

        Alış: 4.185,12

        Satış: 4.186,16

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 9.149,6900

        Satış: 9.351,7600

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.598,7500

        Satış: 37.292,6400

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 37.727,00

        Satış: 38.084,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 18.238,53

        Satış: 18.697,98

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 36.591,40

        Satış: 37.281,59

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 38.116,14

        Satış: 39.087,39

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.190,33

        Satış: 4.300,58

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 5.279,79

        Satış: 5.534,69

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 93.969,00

        Satış: 95.064,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        Haberi Hazırlayan: Nejla Üngül
