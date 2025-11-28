ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

Ons altın güne 4 bin 159 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 4 bin 157 dolar, en yüksek de 4 bin 193 dolar seviyesi görüldü. Şu sıralar 4 bin 186 dolardan işlem görüyor.

Gram altın güne 5 bin 671 liradan başladı. Gün içinde en düşük 5 bin 670 lira, en yüksek de 5 bin 728 lira seviyesi görüldü. Şu sıralar 5 bin 719 liradan alıcı buluyor.