Son dakika

Olcay Aydilek oaydilek@haberturk.com

Benzinin litre fiyatına bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere 8 kuruş zam geldi. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikasından (EPGİS)'ten yapılan açıklamada, söz konusu artış pompa fiyatlarına yansıyacak.

Zammın ardından Ankara'da ortalama 6,80 liradan satılan benzinin litre fiyatı 6,88 lira olacak. Benzinin litresi İstanbul'da 6,73 liradan 6,81 liraya, İzmir'de 6,82 liradan 6,90 liraya yükselecek.

SİYAH ÜRÜNLERDE FİYAT İNDİRİMİ

Yine bu gece yarısından itibaren (04.02.2020 Salı) geçerli olmak üzere rafineri çıkış fiyatlarındaki değişiklikten dolayı kalorifer yakıtında 8, fuel oilde 10, yüksek kükürtlü fuel oilde 5 kuruş fiyat indirimi meydana gelmiştir.

AKARYAKIT FİYATLARININ HESAPLANMASI

Akaryakıt fiyatları, Türkiye'nin de dahil olduğu Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Bu hesaplanma sonucunda dağıtım firmalarınca uygulanan fiyatlar, rekabet ve serbesti nedeniyle şirketler ve kentlere göre küçük değişiklikler gösterebiliyor.