Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Akaryakıt ürünlerinde ÖTV düzenlemesi; 16 Nisan tarihinden itibaren geçerli olmak üzere; benzinde 22, motorinde kuruş/litre fiyat artışı gerçekleşmiş olup, artış ÖTV'den karşılandığından pompa fiyatlarına yansımayacaktır" denildi.

MART AYINDA YENİDEN DEVREYE GİRDİ

ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamların tüketiciye yansımasının önüne geçen eşel mobil sistemi otogazda Mart ortasından itibaren, benzin ve motorinde ise geçen hafta yeniden uygulanmaya alındı. Benzinin litresinde 29, motorinde 24 otogazda ise 5 kuruş/litre vergi desteği bulunuyor.



Akaryakıt fiyatlarında 2018 Mayıs ayı ortasında eşel mobil sistemine geçilmiş, Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) destekleriyle zamlar fiyatlara yansıtılmamıştı. ÖTV destekleri benzinde Kasım ayı başında, motorinde Kasım ayı sonunda, otogazda ise Aralık

ayı başında sıfırlanmıştı.

DEVLETİN FERAGAT ETTİĞİ TOPLAM TUTAR 8.3 MİLYAR TL

Eşel mobil sistemi ÖTV'nin azaltılması yoluyla zamları pompa fiyatlarına yansıtmadığı için bütçede ilgili gelir kaleminde gelirlerde düşüşe neden oluyor. Geçen yıl sistemin başladığı Mayıs ayından en yoğun etkilerin sona erdiği Kasım ayı ortasına kadar devletin feragat ettiği ÖTV tutarı 8.3 milyar lira olmuştu.