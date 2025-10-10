Habertürk
        Akbank, yapay zekâda dünyanın en iyi bireysel bankası seçildi

        Global Finance tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen 'AI in Finance Awards 2025' kapsamında Yapay Zekâ çözümleriyle 'Yapay Zekâda Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası', 'Akbank LLM' ile 'Ödeme İşlem Yönetiminde Türkiye'nin ve Batı Avrupa'nın En İyi Bankası' ödüllerini kazanan Akbank, küresel kazananların açıklandığı ödül töreninde 'Yapay Zekâda Dünyanın En İyi Bireysel Bankası' unvanına layık görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.10.2025 - 12:23 Güncelleme: 10.10.2025 - 12:23
        Akbank, yapay zekâda dünyanın en iyi bireysel bankası seçildi
        Konuya ilişkin yaptığı açıklamada Akbank Genel Müdürü Kaan Gür "Bugün yapay zekâ kurumların nasıl düşündüğünü, nasıl karar aldığını ve nasıl değer ürettiğini belirleyen temel bir unsur haline geldi. Biz Akbank’ta bu dönüşümü erken dönemde öngördük ve yapay zekâyı bankamızın bütün reflekslerine entegre edecek bir strateji belirledik. Bu sayede süreçleri hızlandıran, karar alma kalitesini artıran, iç görüyü destekleyen, hem müşteri deneyimini hem de ekip memnuniyeti ve verimliliğini derinleştiren bir sistem inşa ettik" dedi.

        "Yapay zekâyı bankacılık faaliyetlerimizde kullanmanın yanı sıra, bu alanda yol gösterici rolünü de sahipleniyoruz"

        Gür ayrıca "Bugün Akbank Asistan’dan büyük dil modellerine, müşteriyle gerçek zamanlı ve bağlamsal iletişim kurabilen uygulamalardan belge otomasyonuna kadar geniş bir yapay zekâ altyapısıyla çalışıyoruz. Akbank Asistan her ay 2 milyonun üzerinde etkileşimle müşterilerimizin bankacılık ihtiyaçlarını anlıyor, taleplerini gerçekleştiriyor. Ürettiğimiz yapay zekâ destekli satış motorumuz, 2.000’i aşan ayrı veri setinden beslenerek 200 adet makine öğrenme modeli ve 200 kadar da müşteri profilleme analitik model stokumuzu, 5 milyonlara ulaşan günlük Mobil kullanıcımıza ulaştırıyor. Tüm kanallardaki satış ve pazarlama dünyamız, tüm ürün ve servis geliştirme çalışmalarımız bu sisteminin ürettiği çıktılara göre şekilleniyor. Akbank Mobil’deki yapay zekâ tabanlı iletişim alanımızda ayda 40 milyondan fazla tamamen kişiye özel akıllı ipucunu müşterilerimizle buluşturuyor, böylece onların finansal kararlarını destekliyoruz. Akbank’ta yapay zekâyı bankacılık faaliyetlerimizde kullanmanın yanı sıra, bu alanda yol gösterici rolünü de sahipleniyoruz. 2025’in ilk çeyreğinde yayınladığımız "Sorumlu Yapay Zekâ Manifestosu" ile benimsediğimiz ilkeler kapsamında, yapay zekâ teknolojilerinin kullanım rehberini herkese açık kaynaklarda ve şeffaf bir şekilde sunuyoruz" dedi.

        "Yapay zekâda başarımızı küresel çapta teyit etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz"

        Gür sözlerini ise şu sözlerle tamamladı:

        "Türkiye’de ve dünyada dijital bankacılık hızla gelişirken biz, insan odaklılığımızı koruyarak bunu dijitalle entegre eden bir denge kurduk. Şubelerimizi birer uzmanlık ve güven merkezi olarak konumlandırırken, yapay zekâyı bu temas noktalarını destekleyen görünmez ama akıllı bir katman haline getirdik. Akbank’ı farklılaştıran bu yaklaşım ve yüksek teknoloji yetkinliğimizle yapay zekâda başarımızı küresel çapta teyit etmiş olmanın gururunu yaşıyoruz. Akbank böylece bir kez daha sadece ülkemizde değil, uluslararası finans arenasında da öncü konumunu görünür kıldı. Bu başarının mimari olan tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ederim."

