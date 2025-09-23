Akçay nerede? Akçay hangi şehirde, ilde, bölgede?

AKÇAY NEREDE?

Akçay nerede? Türkiye’nin batısında yer alan Akçay, Ege Denizi kıyısında göze çarpar bir noktada bulunur. Huzurlu atmosferi sayesinde birçok kişinin uğrak noktası olmuştur. Ayrıca serin kaynak suları da popülerdir. Temiz plajlarında denize giren birçok kişi vardır. Akçay, kalabalık aileler ve gençler için uygun bir tatil noktasıdır. Bu da Akçay’ı özellikle yaz turizmi açısından uygun bir yer hâline getirir.

AKÇAY HANGİ ŞEHİRDE?

Akçay hangi şehirde? Balıkesir şehrinde yer alan Akçay, önemli bir turizm noktasıdır. Akçay, şehir merkezine yaklaşık 100 kilometre uzaklıktadır. Balıkesir’in Ege kıyısında yer alan önemli ve sevilen bir tatil beldesidir. Ayvalık, Altınoluk ve Edremit gibi diğer turistik bölgelere de yakın konumdadır. Bu nedenle özellikle yazları tatil sezonu açıldığında son derece kalabalık olur.

AKÇAY HANGİ İLDE?

Akçay hangi ilde? Balıkesir şehrine sahip olan Akçay, Ege ve Marmara denizine kıyısı olan bir yerdir. Bu noktada Balıkesir’i turizm potansiyeli açısından zenginleştiren bir yeri vardır. Bu nedenle Ege’de tatil yapmak ama İstanbul’dan çok da fazla uzaklaşmak istemeyenlerin en sık geldiği yerler arasına girmiştir.

AKÇAY HANGİ BÖLGEDE? Akçay hangi bölgede yer alıyor? Türkiye’nin batısında yer alan Ege Bölgesi’nde bulunur. Ege’nin tipik iklimi olan sıcak yazlar ve ılıman kışlar Akçay’da da belirgin şekilde görülebilir. Tatil beldesinde serin esintileri ve bol oksijeni görmek mümkündür. Bu anlamda Akçay, özellikle yaz tatilleri için ideal bir destinasyondur. AKÇAY KONUMU NEDİR? Akçay konumu nedir? Balıkesir’in Edremit ilçesine bağlı bir mahalledir. Edremit Körfezi kıyısında yer alır. Ayrıca Altınoluk ve Güre gibi popüler tatil beldelerine oldukça yakın bir noktada konumlanır. Akçay ilçesi, İstanbul’a yaklaşık 5, İzmir’e ise 3 saatlik bir yolculukla ulaşılabilen bir noktadadır. Sonuç olarak Akçay, Balıkesir iline bağlı, Edremit ilçesi sınırlarında, Ege Bölgesi’nde yer alan ve turizm potansiyeli yüksek bir tatil beldesidir. Sahip olduğu doğal güzellikler sayesinde deniz-kum-güneş üçlüsüyle tatilcilerin ilgisini üzerinde toplar. AKÇAY HAKKINDA BİLGİLER