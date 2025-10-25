Akciğer kanseri tedavisi görürken meme kanserine yakalandı

Meme ve yumurtalık kanseri yatkınlık genleri olarak bilinen BRCA geni tespit edilen Nurelin, iki kızı ile erkek ve kız kardeşleri de kanserle mücadele ediyor.

Üç çocuk annesi Nurel, 2018'de yoğun şekilde öksürmeye başladığını, hastaneye gittiğinde akciğer kanseri tanısı konulduğunu söyledi.

Önce kemoterapi tedavisi gördüğünü anlatan Nurel, "Kitle 5 santimetreymiş ve kalbime yakınmış. Kemoterapiyle 2,5 santimetreye kadar düşürdüler. Sonrasında ameliyat oldum, akciğerimin üçte birini aldılar. Tedavim güzel devam ediyordu ancak ben de tekrar öksürük başladı, ağzımdan kan geldi. Evden hastaneye zor geldim ve yeniden biyopsi yaptılar. Çocuklarıma, Annenize her an her şey olabilir, metanetli olun demişler. Çok şükür atlattım, tedavim iyi geçti. Işın tedavisi aldım ve düzeldim" dedi.

Nurel, tedavisi devam ederken 2 yıl sonra sol göğsünde iğne batar gibi bir ağrı hissettiğini belirterek, ağrı kesici içince ağrının geçtiğini anlattı.

Daha sonra ağrılar artınca göğsünü kontrol ettiğini ve ceviz büyüklüğünde iki parça tespit ettiğini dile getiren Nurel, "Çocuklarıma söylemedim çünkü çocuklar artık korkuyordu. Hastaneye gittim ve ultrasonda hastalık çıktı. Kayseri Şehir Hastanesinde Saliha hocama geldim. Ameliyat oldum, genetik örneği de vermiştim. Memelerim ve yumurtalıklarım alındı" diye konuştu.

İKİ KIZI VE KARDEŞLERİ DE KANSER TEDAVİSİ GÖRÜYOR Nurel, şu an durumunun iyi olduğunu ancak takibinin sürdüğünü belirtti. Kendi hastalığından bir sene sonra erkek kardeşinin pankreas, kız kardeşinin de meme kanserine yakalandığını dile getiren Nurel, "Kız kardeşim de ameliyat oldu, onun da benim gibi her şeyi alındı. Çok şükür şimdi iyiyiz. Önce Allahın, sonra doktorumuzun sayesinde ayaktayız" ifadesini kullandı. Nurel, kızlarının da genetik testi verdiğini belirterek, Almanyada yaşayan kızında meme kanseri, Kayserideki kızında ise rahim kanseri tespit edildiğini ve tedavilerinin sürdüğünü kaydetti. Kadınlara memelerinde bir belirti hissettiklerinde doktora gitmeleri tavsiyesinde bulunan Nurel, "Kadınlar memelerine kramp gibi bir ağrı girince hiç durmasınlar. Gerçekten aniden çıkıyor. Bende yoktu ve her zaman kendini kontrol eden birisiydim. O kadar ultrason falan da çekiniyordum. Her kontrole geldiğimde bir şey yoktu, bir anda oldu" şeklinde konuştu. "40 YAŞ ALTI MEME KANSERİ ORANLARINDA ARTIŞ VAR" Kayseri Şehir Hastanesi Genel Cerrahi Kliniği doktorlarından Doç. Dr. Saliha Karagöz Eren de meme kanserinin kadınlarda görülen en sık tür olduğuna dikkati çekerek, kadınlarda kansere bağlı ölümler arasında da ilk sıralarda yer aldığını söyledi.