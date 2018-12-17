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10. Daire Başkanlığı için Danıştay Genel Kurulu’nda Haziran ayından bu güne çok sayıda oylama gerçekleştirildi. Bugün yapılan son oylamada nihayet sonuç alındı.
Adaylardan eski Adalet Akademisi Başkanı ve Danıştay Sekizinci Dairesi üyesi Yılmaz Akçil, salt çoğunluk olan 67’inin üzerinde (70) oy alarak, Onuncu Daire başkanlığına seçildi.
EN FAZLA HAKİM VE SAVCI ONUN DÖNEMİNDE MESLEĞE GİRDİ
Habertürk'ten Fevzi Çakır'ın haberine göre, en fazla hakim ve savcı Akçil'in Adalet Akademisi başkanlığı döneminde mesleğe girdi. Akçil döneminde 10 binden fazla hakim ve savcı mesleğe girdi.
YILMAZ AKÇİL KİMDİR?
16 Ağustos 1968'de Afyonkarahisar Sandıklı'da doğdu. Isparta Gönen Öğretmen Lisesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden 1989 yılında mezun olmuştur. Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Yönetimi Anabilim Dalında "Türk İdari Yargısında Yürütmenin Durdurulması" başlıklı tez çalışması ile yüksek lisans eğitimini tamamladı. 1991 yılında İdari Yargı Hâkim Adayı olarak çalışmaya başladı.
1993 yılından itibaren, sırasıyla Sivas ve Mersin Vergi Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Üyeliği, Erzurum İdare Mahkemesi Başkanlığı ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanlığı görevlerinde bulundu. 25 Şubat 2011'de Danıştay üyeliğine seçildi. Danıştay Sekizinci Daire Üyesi olarak görev yapmaktayken, 27 Şubat 2014 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla Türkiye Adalet Akademisi Başkanı olarak görevlendirilen Akçil, evli ve dört çocuk babası.GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
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