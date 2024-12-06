Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem
AFAD, saat 23.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Sarsıntının 34 kilometre derinlikte oluştuğu belirlendi
Giriş: 06.12.2024 - 00:23 Güncelleme: 06.12.2024 - 00:24
Akdeniz'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 23.53'te merkez üssü Akdeniz olan 4,4 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.
Depremin 34,18 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.
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