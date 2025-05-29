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        Haberler Yaşam Akdeniz'deki yaban hayatını fotokapanlar görüntüledi

        Akdeniz'deki yaban hayatını fotokapanlar görüntüledi

        Akdeniz bölgesindeki yaban hayatı fotokapanlarla görüntüledi. Çalışmalarda, fotokapanlara vaşak, kurt, yaban kedisi, yaban keçisi ve tavşan gibi türler yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.05.2025 - 10:03 Güncelleme: 29.05.2025 - 10:03
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        Vaşak, kurt, yaban kedisi... Fotokapana yakalandı!
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        Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) öncülüğünde yürütülen Anadolu Parsı Projesi kapsamında kurulan fotokapanlar, Akdeniz bölgesindeki yaban hayatı fotokapanlarla görüntüledi.

        TÜBİTAK, Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü ile Kazancı Holding işbirliğinde sürdürülen proje kapsamında, Anadolu parsının yaşama ihtimali bulunan alanlara fotokapanlar yerleştirildi.

        ISUBÜ öğretim üyeleri Doç. Dr. Yasin Ünal ve Öğretim Görevlisi Mevlüt Zenbilci’nin de içinde yer aldığı uzman ekip tarafından yürütülen çalışmalarda, fotokapanlara vaşak, kurt, yaban kedisi, yaban keçisi ve tavşan gibi türler yansıdı.

        Kurulan fotokapanlar sayesinde doğal yaşamdan görüntüler elde ediliyor. Aynı zamanda türlerin yayılış alanları, popülasyon yoğunlukları ve ekolojik özelliklerine dair bilimsel veriler de toplanıyor.​​​​​​​

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        #yaban hayatı
        #Akdeniz
        #fotokapan
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