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Akdeniz İhracatçı Birlikleri (AKİB) Koordinatör Başkanı Huriye Yamanyılmaz, Birlik kanalıyla temmuzda 837,4 milyon dolarlık ihracat yapıldığını bildirdi.



Yamanyılmaz yaptığı yazılı açıklamada, ülkenin temmuzda 15 milyar dolar seviyesinde gerçekleşen ihracatının yüzde 6,1'ine imza attıklarını ifade etti.

Rusya, Ukrayna, Fas, Almanya, Fransa ve ABD pazarlarında atılım yaptıklarını vurgulayan Yamanyılmaz, şunları kaydetti:

"Temmuzda 837,4 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdik. 8 alt birlikten 5'inde ihracat arttı. Hazır giyim ve konfeksiyonda yüzde 103,2, yaş meyve sebzede yüzde 12,2, tekstilde yüzde 8,6, hububat ve bakliyatta yüzde 3,1 ve mobilyada yüzde 2,7 artış sağladık." Yamanyılmaz, salgın döneminde Türkiye'nin her alanda güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi olduğunu kanıtladığını belirtti.

AKİB'in temmuz ihracatını sektörlere göre değerlendiren Yamanyılmaz, şunları ifade etti:

"Temmuzda en fazla ihracatı 228,3 milyon dolarla Akdeniz Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliğimiz gerçekleştirdi. Bunu 191,4 milyon dolarla Akdeniz Kimyevi Maddeler ve Mamulleri İhracatçıları Birliğimiz takip etti. Üçüncü sırada yer alan Akdeniz Mobilya, Kâğıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliğimizin ihracatı yüzde 2,7 artışla 88,7 milyon dolar oldu. İhracat atılımını sürdüren Akdeniz Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliğimiz yüzde 103,2 artış yakalayıp 56,7 milyon dolarlık ihracat performansıyla temmuz ayının da rekortmeni oldu."

‘7 AYDA 6.12 MİLYAR DOLAR İHRACAT GERÇEKLEŞTİRDİK"

Akdeniz bölgesinin tarımsal ürün ihracatının merkezi olarak bilindiğini, narenciye ve bakliyat başta olmak üzere birçok üründe Türkiye’nin lider birliği konumunda olduklarını hatırlatan Başkan Yamanyılmaz, “AKİB olarak yılın ilk 7 ayında 1,5 milyar doların üzerinde tarımsal ürün ihracatı gerçekleştirdik. Sanayi ürünleri ihracatımız 4,5 milyar doları aştı. Bölge ihracatımız 2020’nin ilk 7 ayında 6,12 milyar dolara, son 12 aylık dış satım performansımız ise 11,83 milyar dolara ulaştı” diye konuştu.

Pandemi döneminde tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye'nin her alanda güvenilir ve istikrarlı bir tedarikçi ülke olduğunu kanıtladığını, ihracatın ve ihracatçının ülkenin lokomotifi olmaya devam ettiğini dile getiren Yamanyılmaz, bu imajı daha yukarılara taşımak için güçlü alt yapıya ve yüksek potansiyele sahip Mersin, Adana, Kayseri, Hatay ve Karaman illeri başta olmak üzere Türkiye’nin dört bir yanındaki 17 bin 252 AKİB üyesi ihracatçının seferber olduğunu vurguladı.