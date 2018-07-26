Süper Lig ekibi Akhisarspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü Avusturya'da İngiltere Premier Lig ekiplerinden Leicester City ile oynadığı hazırlık maçından 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.



Sahaya Fatih, Ömer, Mustafa, Caner, Vrsajevic, Aykut, Bilal, Güray, Onur, Larsson ve Seleznyov on biriyle çıkan Ege temsilcisi tehlikeli ataklar gerçekleştirirken, futboluyla geçer not aldı.







Galatasaray'la 5 Ağustos'ta Konya'da oynanacak Süper Kupa finaline kadar eksiklerini gidereceklerini belirten teknik direktör Saffet Susic, takımının genel görüntüsünden memnun olduğunu dile getirdi.



Akhisarspor, Leicester City sınavının ardından yarın Al Duhail Qatar ve 29 Temmuz'da Al Hilal takımlarıyla karşı karşıya gelecek. Yeşil-siyahlılar, Avusturya'da oynadığı ilk özel karşılaşmada Rus ekibi Lokomotiv Moskova'ya 2-1 mağlup olmuştu.

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