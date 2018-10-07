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Trabzonspor, Spor Toto Süper Lig'in 8. haftasında Akhisarspor'a konuk oluyor. Ligde bu sezon 3 dış saha maçında 2 mağlubiyet, 1 beraberlik yaşayan bordo-mavililer, Akhisarspor karşısında ilk deplasman galibiyetini elde etmeyi hedefliyor.

Dış sahada Medipol Başakşehir'e 2-0, Aytemiz Alanyaspor'a 1-0 mağlup olan, MKE Ankaragücü ile 2-2 berabere kalan Karadeniz ekibi, ilk 7 haftada topladığı 10 puanın sadece 1'ini deplasmanlarda elde ederken, bu kötü gidişatı Akhisarspor karşısında değiştirmenin mücadelesini yapacak.

AKHİSARSPOR - TRABZONSPOR



STAT: Spor Toto Akhisar Stadı

HAKEM: Halil Umut Meler

SAAT: 19.00

YAYIN: beIN Sports 2

AKHİSARSPOR: Fatih, Lopes, Mustafa Yumlu, Caner, Kadir, Ayut, Josue, Sissoko, Barbosa, Güray, Manu

TEKNİK DİREKTÖR: Cihat Arslan

TRABZONSPOR: Onur, Majid, Toure, Pereira, Novak, Sosa, Onazi, A.Ömür, Rodallega, Amiri, Burak

YEDEKLER: Uğurcan, Hüseyin, Olcay, Batuhan, Ekuban, A.Parmak, Mustafa, Zeki, Yusuf, Tony

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

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13. RANDEVU

Trabzonspor ile Akhisarspor, Spor Toto Süper Lig'de Manisa'da yapacakları maçla 13. kez karşı karşıya geliyor. İki takım arasında geride kalan 12 maçta bordo-mavililer, 4 galibiyet aldı. Rekabette Ege temsilcisi 5 kez kazanırken, 3 maç da berabere tamamlandı. Trabzonspor'un 18 golüne, Akhisarspor 22 golle karşılık verdi.

MANİSA'DAKİ MAÇLAR

Trabzonspor, rakibiyle deplasmanda oynadığı 6 maçın 2'sini kazandı. Manisa'da 3 maçı ev sahibi takım kazanırken, bir karşılaşma ise beraberlikle bitti. Bordo-mavililer, bu maçlarda 9 gol yedi, rakip fileleri 8 kez havalandırdı. Karadeniz ekibi, Manisa deplasmanında son 2 maçtan 3-1'lik galibiyetle ayrıldı.

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