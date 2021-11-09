Afet toplanma alanına moloz yığdılar! 0:00 / 0:00

DHA

İlçede Ortakent Yahşi Mahallesi'ndeki Afet ve Acil Durum Toplanma Alanı'na kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce moloz döküldü.

DHA'nın haberine göre alanda, moloz yığınlarının yanı sıra koltuk ve benzeri atık eşyalar da çevre kirliliği oluşturdu.

İlçede turizm sezonu döneminde yasak olan inşaat çalışmalarının eylül ayı itibarıyla yeniden başlamasıyla birlikte moloz döküm sahası belirlenmediği için molozların kaçak olarak başta orman olmak üzere afet toplanma alanları gibi sahalara döküldüğü belirtildi.

Öte yandan, belediye ekiplerince konuyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.