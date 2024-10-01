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        Haberler Gündem 3. Sayfa AKILALMAZ OLAY! 'Çay kaşığı' ile otomobil çaldı - İzmir haberleri | Son dakika haberleri

        O an kamerada! 'Çay kaşığı'yla otomobil çaldı!

        İzmir'de çay kaşığından kendisine özel bir aparat yaparak otomobil çalan hırsız, polis takibinden kaçamadı. Kıskıvrak yakalanan zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2024 - 08:51 Güncelleme: 01.10.2024 - 09:32
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        O an kamerada! 'Çay kaşığı'yla otomobil çaldı!
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        İzmir Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ve Suç Analiz Büro Amirliği ekipleri, 28 Eylül günü Konak ilçesinde meydana gelen otomobil hırsızlığı ile ilgili çalışma gerçekleştirdi.

        ÇAY KAŞIĞINDAN APARAT YAPTI

        İHA'da yer alan habere göre olay hakkında teknik ve fiziki takip yürüten ekipler, olayı gerçekleştiren şüphelinin İ.C. olduğunu ve araçları çalıştırmak için çay kaşığından kendisine özel bir aparat ürettiğini tespit etti.

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        CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

        Kısa sürede yakalanan çay kaşıklı zanlı, gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen İ.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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