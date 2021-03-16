Akılalmaz olay! Parktaki 30 ağacı katlettiler 0:00 / 0:00

AA

Gazi İsmail Erkoç Parkı'nı temizlemeye gelen belediye görevlileri, ağaçların kesildiğini fark ederek polise bilgi verdi. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ağaçlara zarar veren şüphelileri bulmak için çalışma başlattı.

AA'nın haberine göre Yahşihan Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürü Onur Kuyucu, yaptığı açıklamada, "Parktaki yaklaşık 30 ağaç kesilmiş. Burası yeni yapılan bir park. Belediye olarak ilçemizi yeşillendirmeye, yatırım yapmaya ve hizmet etmeye çalışırken ne amaçla yapıldığını bilmediğimiz bu olay bizleri çok üzdü." diye konuştu.

Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Hiçbir siyasi görüş bu ağaçlardan daha kıymetli değildir. Ağaçlar bizlere tertemiz hava, ciğerlerimize oksijen ve nefestir. Bizler belediye olarak yeşil alanlar oluşturmaya çalışırken kimileri bunlara zarar vermek istiyor. Parkımıza zarar veren kişi veya kişilerin belediyemizle ya da şahsımla bir sıkıntısı varsa rica ediyorum gelip bizlerle paylaşsın. Bu şekilde doğaya zarar vermek bizlere yakışmaz."