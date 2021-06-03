Arkadaşıyla konuşuyordu! Sonrası korkunç! 0:00 / 0:00

İHA

İstanbul'da, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi üzerinde bulunan bir tekstil atölyesinde insanı şoke eden bir olay meydana geldi.

DENGESİNİ KAYBETTİĞİ İDDİA EDİLDİ

İHA'daki haberde iddiaya göre, 16 yaşındaki Elif K. beraber çalıştığı arkadaşları ile camın kenarında muhabbet ederken henüz bilinmeyen bir şekilde dengesini kaybederek, camdan aşağı düştü.

YERDEN KALKMAYA ÇALIŞTI

Bir süre yerde hareketsiz bir şekilde yatan Elif K.’nin düştüğü gören arkadaşları durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri sevk edildi.

OLAY KAMERAYA DA YANSIDI

Yaralı kız, yapılan ilk müdahalenin ardından Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Genç kızın hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilirken, yaşanan o düşme anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.