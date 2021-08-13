Armut ağacına çıktı! Akılalmaz olay! 0:00 / 0:00

İHA

Giresun'da, edinilen bilgilere göre, Arif Küpücü (61) akraba ziyareti için Çamoluk ilçesinden Alucra ilçesinin Arda Köyü’ne gitti.

AĞAÇTAN DÜŞTÜ AĞIR YARALANDI

İHA'da yer alan habere göre burada armut toplamak için çıktığı ağaçtan düşerek ağır yaralanan Küpücü, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Alucra Devlet Hastanesine kaldırıldı.

MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Arif Küpücü, durumunun ağır olması nedeniyle Giresun Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Yolda durumu fenalaşan Küpücü, Şebinkarahisar Devlet Hastanesi götürüldü ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.