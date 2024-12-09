'Akıldan Kalbe' 20 Aralık'ta gösterime giriyor

Yapımı Sinehane ve Üs Yapım, yapımcılığı Süreyya Yaşar Önal imzası taşıyan, Burhan Gün’ün proje ortağı olduğu, senaryosunu Özer Feyzioğlu ve Avni Tuna Dilligil’in kaleme aldığı, yönetmen koltuğunda ise Özer Feyzioğlu’nun oturduğu ‘Akıldan Kalbe’ filmi 20 Aralık’ta gösterime giriyor.

Filmin kadrosunda Kerem Alışık, Hande Soral ve Şenay Gürler, Batuhan Bayar yer alıyor.

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Kerem Alışık, filmde alışkanlıklarına sıkıca bağlı yaşayan dışarıdan sert ve inatçı gibi gözüken fakat özünde şefkatli bir adam olan ‘Sadık’a hayat veriyor. 'Sadık'ın yalnızlığının ve içindeki derin boşluğunun altında kendisinin bile haberdar olmadığı çarpıcı bir gerçek yatmaktadır.

Bir yandan aile ilişkileri, aşk ve yaşam mücadelelerini şefkatle aktaran diğer tarafta hayatta önem verilen değerleri sarsıcı bir şekilde sorgulatan film seyircileri derinden etkileyecek.