Pandemiyle birlikte satışlarında büyük düşüş gözlemlenen akıllı telefon satışları 2021 yılının ilk çeyreğinde yeniden artışa geçti.

Akıllı telefon satışlarıyla ilgili 2021 yılının ilk çeyreğini içeren bir araştırma yayınlayan Gartner, akıllı telefon satışlarının bu yılın ilk üç ayında yüzde 26 oranında arttığını duyurdu.

Ancak araştırmada söz konusu yükselişin bir önceki yıla göre gerçekleştiği belirtilirken aynı oranının önümüzdeki aylarda sürdürülemeyeceği de vurgulandı.

DEVLER İLK ÜÇTE

Yılın ilk üç ayında satış rakamlarına bakıldığında ise Apple Xiaomi ve Samsung başı çeken devler arasında ilk sıraya yerleşti. Listenin ilk basamağında Samsung yer alırken onu Apple ve Xiaomi takip ediyor. Samsung'un özellikle orta seviye akıllı telefonlarıyla büyük başarı yakaladığı belirtiliyor.