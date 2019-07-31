Tüketici alışkanlarının değişimi, yollardaki hava kirliliğini artıyor. Öyle ki, online alışverişin gün geçtikçe daha çok tüketici tarafından benimsenmesi, işin lojistik tarafını da hareketleniyor.

Bu kapsamda, önceki dönemlere göre daha fazla kamyon ve kamyonet fabrikalardan depolara, depolardan da tüketiciye ürün taşıyor.

Neticede, kentlerdeki emisyon miktarı ise artıyor. Araştırmalar, Avrupa yollarındaki emisyon değerinin yüzde 38'inin kamyonlardan geldiğini ortaya koyuyor.

Uluslararası Enerji Ajansı'na göre, bu değer 2000 yılından bu yana her yıl ortalama yüzde 2.2 oranında artıyor.

Tüm bunların yanında, yakın bir zaman içinde Avrupa'nın önemli merkezlerinin kentlerde fosil yakıtla çalışan araçlara yasak getirecek olması ise kamyon üreten firmaları harekete geçirmiş durumda.

Gelinen noktada, geleneksel kamyon üreticilerinin yanı sıra, elektrikle çalışan kamyon üretmek için kurulan yeni firmalar da kolları sıvadı.

Bu firmaların ortak hedefi ise, elektrikli kamyonlar ile yollardaki emisyon değerini azaltmak ve yaptıkları yüksek kilometreler ile karayolu taşımacılığı akaryakıt talebinin yüzde 20'sini oluşturan kamyonların fosil yakıt bağımlılığını azaltmak.

Market Research Future araştırmasına göre, 2023 yılına kadar global elektrikli kamyon pazarının yılda yüzde 15 büyümesi bekleniyor.

Küresel satışların yüzde 70'inin ise Çin, Avrupa ve Kuzey Amerika'da gerçekleşmesi bekleniyor. 2030 yılına kadar ise kadar küresel kamyon pazarından yüzde 20 pay alacağını ortaya koyuyor.

Şimdi gelin, 2030 yılına kadar küresel kamyon pazarından yüzde 20 pay alması öngörülen elektrikli kamyonlara birkaç örnek üzerinden birlikte bakalım.

TÜRKİYE'DE ÜRETİLEN MODELİ ELEKTRİKLE ÇALIŞTIRDI

Mercedes-Benz'in sahibi Daimler, geliştirdiği eActros isimli elektrikli kamyonunu 2021'de müşterileri ile buluşturmayı hedefliyor.

Şirketin e-mobilite departmanının başındaki isim olan Gesa Reimelt'in yaptığı açıklamaya göre, geliştirilme süreci 5 yılı bulan eActros, hali hazırda Almanya ve İsviçre'de test ediliyor.

Elektrikli kamyonun menzil mesafesi ise, 200 kilometre olarak açıklanıyor.

Mercedes-Benz Türk'ün Aksaray fabrikasında Actros modelinin üretimini gerçekleştirdiği göz önüne alındığında, önümüzdeki yıllarda bu modelin elektrikli versiyonu olan eActros'un üretiminin Türkiye'de gerçekleşme ihtimalinin bulunduğu da belirtelim.

Öte yandan, Daimler'in Kuzey Amerika operasyonlarını yöneten ABD'li kamyon üreticisi Freightliner'in, eM2 adı altında ürettiği elektrikli kamyonları ABD yollarında çeşitli lojistik firmaları tarafından kullanılıyor.

HİDROJENLE ÇALIŞIYOR DEPOSU 15 DAKİKADA DOLUYOR

Oyunun sıfırdan kurulduğu elektrikli kamyon pazarında, Daimler'in iddialı rakipleri bulunuyor. Bunların başında ise, ürettiği elektrikli otomobiller ile bu araçların pazarda yer etmesine öncü olan Tesla geliyor.

2017 yılında 'Semi' adında elektrikli kamyonunu tanıtan şirket, aracın menzilinin 800 kilometre olacağını açıklamıştı. Fütüristik tasarımı ile dikkat çeken araç için Tesla'nın 1.61 milyon kilometre tüketici garantisi vereceği de edinilen bilgiler arasında.

2014 yılında ABD'de kurulan ve kendini bir elektrikli kamyon üreticisi olarak lanse eden Nikola ise, benzerlerinden farklı teknolojiler deniyor.

Henüz binek araçlarda bile çok sınırlı olan hidrojen teknolojisini kamyonlarına entegre eden firma, hidrojen yakıt hücrelerinin güç vereceği bir batarya kombinasyonu ile 2 bin kilometrelik bir menzil elde etmeyi hedefliyor.

Hidrojen doldurmanın 15 dakikada gerçekleştiğini iddia eden firma yetkilileri, 2022 yılında itibaren 700 hidrojen istasyonu kuracaklarını açıklıyor.

Kamyon piyasasının güçlü isimlerinden Volvo da elektrikli kamyon pazarına kayıtsız kalmayan markalardan. Tamamen elektrikli ve otonom kamyon tanıtan firma, 300 kilometre menzile sahip elektrikli kamyonunu ise müşterilerine teslim etmeye başladı.

Diğer başlıca elektrikli kamyon üreticileri ise Dongfeng Motor (Çin),Foton Motor (Çin),FAW Group (Çin),China National Heavy-Duty Truck Group (Çin). PACCAR (ABD),Navistar (ABD),Isuzu (Japonya) ve BYD (Çin) olarak karşımıza çıkıyor.

Başta çevre sorunları olmak üzere çeşitli nedenlerle otomotiv endüstrisinde topyekün bir elektrik akımı başladı. Binek araçlar ile başlayan bu trend, toplu taşıma araçları ve ardından kamyonlara kadar geldi.

Önümüzdeki yıllarda, bugün binek araçlar ve toplu taşıma araçları için geliştirilen otonom, yani sürücüsüz araç teknolojilerinin de kamyonlara ulaşması bekleniyor.