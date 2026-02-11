AKIN GÜRLEK KİMDİR?

Akın Gürlek, daha önce 2 Haziran 2022 – 7 Ekim 2024 tarihleri arasında Adalet Bakan Yardımcılığı görevinde bulundu.

1982 yılında Nevşehir’de doğan Gürlek, 2005 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. Meslek hayatı boyunca Türkiye’nin farklı illerinde hâkim olarak görev yaptı ve 2021 yılında birinci sınıf hâkimliğe terfi etti.

Görev süresi boyunca İstanbul 26., 37. ve 14. Ağır Ceza Mahkemeleri başkanlıklarını yürüttü. Bu dönemde, kamuoyunda geniş yer bulan çeşitli davalarda mahkeme başkanı olarak görev aldı. Söz konusu davalar arasında Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Selçuk Kozağaçlı ve diğer sanıkların yargılandığı dosyalar ile Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD) davası, Canan Kaftancıoğlu’nun sosyal medya paylaşımlarına ilişkin dava ve Sözcü gazetesi yöneticileri ile yazarlarının yargılandığı dava yer aldı.

İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak görev yaptığı dönemde, Anayasa Mahkemesi’nin Enis Berberoğlu hakkında verdiği ihlal kararına ilişkin süreç kamuoyunda yankı uyandırdı. Aynı dönemde MİT TIR’ları davası kapsamında Can Dündar hakkında verilen kararlar ile Hrant Dink suikastine ilişkin davada mahkeme başkanlığı yaptı.

Nisan 2021’de Hâkimler ve Savcılar Kurulu tarafından birinci sınıf hâkimliğe yükseltilen Gürlek, 2 Haziran 2022 tarihinde Adalet Bakan Yardımcılığı görevine atandı. 2 Ekim 2024 tarihinde ise İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı olarak görevlendirildi.

Akın Gürlek, 10 Şubat 2026 tarihli ve 2026/51 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile Adalet Bakanı olarak atandı