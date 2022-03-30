Aklınıza gelir miydi? Dizinizdeki problemin nedeni olabilir 0:00 / 0:00

Çeşitli aktiviteler sonucu oluşan yaralanmalar, ilerleyen yaş, geçirilmiş sorunlar, kilo ve hareketsiz yaşam diz hastalıkları riskini artırıyor. Bunlar çoğumuzun bildiği şeyler. Bunların dışında aklımıza gelmeyen ancak diz sağlığımızı olumsuz etkileyen başka şeyler de var. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Köse, bilinmeyen veya az bilinenlerle ilgili olarak, “Covid-19 hastalığına yakalandıktan sonra gelişen akciğer tutulumunun tedavisinde kullanılan bir kortizon ilacı ve Covid-19 virüsünün kendisi kemik ölümüne (avasküler nekroz) neden olarak diz sağlığını bozabiliyor. Bu nedenle Covid-19 virüsüne yakalandıktan sonra düşme veya çarpma gibi durumlarda gelişen ve geçmeyen ağrılar varsa acilen bir uzmana başvurulmalı” diyor.

DİZ PROBLEMLERİNDE EN SIK GÖRÜLEN NEDENLER

*Kireçlenme (Osteoartrit) özellikle ileri yaşlarda diz ağrısının en sık karşılaşılan nedenlerinden biri diz kireçlenmesidir.

*Spor yapanlarda bağ yaralanmaları (ön çapraz bağ, arka çapraz bağ, iç ve dış yan bağlar), menisküs ve kıkırdak yaralanmaları, diz kapağı sorunları, diz önü ağrısı gibi problemlerle karşılaşılabilir.

*Romatizmal hastalıklar, GUT enfeksiyon, septik artrit (diz-eklem iltihabı)

*Kalça ve belden kaynaklanan sorunlar ve düztabanlık gibi problemler diz ekleminde ağrıya yol açabilir.

COVİD-19 KEMİKLERDE HASARA NEDEN OLABİLİR

Covid-19 bulaşı sonrası akciğer tutulumu olan hastalarda kortizon kullanımının dizde ve diğer eklemlerde kemik ölümü (avasküler nekroz) riskini artırdığı belirtiliyor. Kemik ölümünün Covid-19’lu hastalarda kortizona bağlı olduğu düşünülse de Covid-19’un kendisinin de bu soruna yol açabileceği düşünülüyor. Covid-19 geçirildikten sonra kortizon kullanılan hastalarda basit düşmeler, hareketlerden sonra geçmeyen ve dizin içinden geldiği hissedilen ağrılar ile gece ağrıları gibi kalça ve dizde hissedilen ağrılar yaşanması halinde zaman geçirmeden bir uzmana başvurulması gerekiyor.

GECE AĞRILARINI DİKKATE ALIN

Diz sorunlarına her yaşta rastlanabiliyor. Kişinin ağrı nedeni yaşı, kilosu ve fiziksel aktivitesine göre değişiklik gösteriyor. En önemli belirtiler; ağrı, şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı olarak sıralanıyor. Dizde ısı artışı, diz eklemini hareket ettirememe, kilitlenme, şişlik, renk değişikliği ve gece ağrıları tehlike sinyali olarak değerlendiriliyor.

DİZ PROBLEMLERİNİN TEDAVİSİ

Diz hastalıklarının tedavisinin nedene göre değişiklik gösterdiği belirtiliyor. Hafif yaralanmalar ilaç ve egzersizle düzelebilirken ileri derecede kireçlenme, bağ yaralanmaları, menisküs yırtıkları cerrahi (ameliyat) gerektiriyor. Diz ağrısına neden olan ileri evre kireçlenmeler diz proteziyle, menisküs yırtıkları, bağ yaralanmaları ve kıkırdak hasarı ise artroskopik (kapalı ameliyat) ve açık eklem cerrahileri uygulanarak tedavi ediliyor. Yine kıkırdak hasarları ve menisküs lezyonlarında, diz eklemine enjeksiyon (diz içine yapılan PRP, kayganlaştırıcı ve besleyici iğneler) uygulamasının da olumlu sonuçları oluyor.

ŞİKÂYETLER AYNI OLSA DA TEDAVİ KİŞİYE ÖZEL

Diz problemlerinde uygulanan tedavi, hastalığa bağlı olarak kişiden kişiye farklılık gösteriyor. Bazı hastalar tedaviden sonra dinlendirilerek takip edilirken bazı hastalarda takip egzersizle gerçekleştiriliyor. Kimi hastalara diyet uygulanması gerekirken kimi hastalarda herhangi bir kısıtlama söz konusu olmuyor. Dizi ağrıyan her hastanın hastalığının seyri farklılık gösterebildiği için aynı şikâyetleri olan kişilere aynı ilaçların verilmesi veya aynı ameliyatın yapılması söz konusu olmuyor. Hastanın tedavi kararı, detaylı muayeneden geçirilip gerekli tetkikler yapıldıktan sonra veriliyor.