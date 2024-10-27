AKM Kasım ayında Ulu Önder Atatürk'ü anıyor

İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank konserleri Kasım ayında her hafta cuma günü müzikseverlerle buluşacak. 1 Kasım Cuma günü şef, solist ve rekabetçi performansları başarıyla sergileyen genç ve yetenekli müzisyenlerin bir araya geldiği etkinliğin ilk yarısında, Anadolu Nefesli Beşlisi, ünlü Cem Oslu'nun 2020 yılında kendileri için kaleme aldığı “Yolculuk” adlı eserini seslendirecek. Dinleyicilere Anadolu'nun derin kültürel zenginliğini ve melodik unsurlarını sunan konserin ikinci bölümünde ise şef Nil Venditti yönetimdeki orkestra, D. Shostakovich'in Onuncu Senfonisi'ni seslendirecek. Eser, Shostakovich Stalin'in günlük derin izlerini yansıtırken, hırçın ve alaycı karakteri ile öne çıkıyor.

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri, 1 Kasım Saat 20.00’da AKM Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM UÇAN HOLLANDALI - İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ Bestesi ve librettosu ünlü Alman besteci Richard Wagner’e ait “Uçan Hollandalı” eseri, 2 ve 6 Kasım tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonu’nda sahnelenecek. Flaman kültüründe ve gemiciler arasında dilden dile dünyaya yayılarak bir efsaneye dönüşen, birçok edebiyat türüne, sanat eserine, halk türkülerine, şarkılara, seremonilere konu olan, denizlerde sonsuza kadar dolaşmaya mahkûm olan “Uçan Hollandalı” adlı denizcinin hikayesi etrafında şekillenen eser, Wagner’in kendi yaşamına dair izler taşıyor. Sanatçının siyasi ve ekonomik zorluklar içinde varoluş mücadelesinin hikâyesini konu alan eser, sanatseverler ile bir kez daha buluşacak.

Uçan Hollandalı, 2 Kasım Saat 16.00 ve 6 Kasım Saat 20.00’de, Türk Telekom Opera Salonu’nda. KİBARLIK BUDALASI REKLAM Başrolünü Hakan Altıner'in üstlendiği Molière'in ölümsüz eseri "Kibarlık Budalası", 17. yüzyıl Fransası'nda zengin ama saf Mösyö Jourdain'in soylu olma hayalini mizahi bir dille sahneye taşıyor. Jourdain, amacına ulaşmak için her türlü çabayı gösterirken, etrafındaki karakterlerle birlikte gülünç manzaralar oluşuyor. Kibarlık Budalası, 3 Kasım Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

G. FAURE ÖZEL KONSERİ- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ Müzik tarihinin en zarif ve etkileyici melodilerini ayırmak için yönetilen G. Fauré Özel Konseri, İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından müzikseverlerle buluşuyor. Konserde, soprano Catherine Manandaza, bariton Jean-Christophe Grégoire ve piyanist Leo Debono, Fauré'nin melodileri ve farklı armonileri ile izleyenlere duygusal bir deneyim ve müzikal bir ziyafet sunulacak. G. Fauré Özel Konseri, 4 Kasım Saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. BABAMIN ŞARKILARI- MERCAN SELÇUK DANS TOPLULUĞU

Klasik Türk Musikisi’nin üstadı Münir Nurettin Selçuk'un kaynağından ilham alan Timur Selçuk'un eserleri modern bale ve dans ile buluşuyor. Mercan Selçuk Dans Topluluğu tarafından geçmişten gelen şarkıları bale ile yorumlayan "Babamın Şarkıları", Timur Selçuk'un klasikleşmiş şarkılarını, dansın ve performansın harmanlandığı eşsiz bir anlatımla sanatseverlerin karşısına çıkarıyor. Babamın Şarkıları – Mercan Selçuk Dans Topluluğu, 6 Kasım Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM LA BAYADERE- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, büyük bale eserlerinden biri olan ‘’La Bayadère’’, 7 ve 9 Kasım tarihlerinde Türk Telekom Opera Salonu’nda izleyicisiyle buluşuyor. Eserde, Hindistan'da geçen büyülü atmosferde, aşk ve entrika dolu bir hikâye anlatılıyor. Marius Petipa’nın koreografisi ve Ludwig Minkus’un melodik müziği, gösterişli töresellik ve etnik öğelerle birleşiyor. Ayşem Sunal Savaşkurt’un sahneye koyup düzenlediği, orkestra şefliğini Zdravko Lazarov’un üstlendiği esere, İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik ediyor. La Bayadère – İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 7 Kasım Saat 20.00’da ve 9 Kasım 16.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

BİZİM RENKLERİMİZ- DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından Sanat Yönetmeni Yıldız Çankaya’nın yönetiminde gerçekleşecek “Bizim Renklerimiz” adlı performansta, sıla hasreti, aşkın yüceliği ve sevinçleri türküler eşliğinde sanatseverlerle buluşuyor. Bizim Renklerimiz- Devlet Halk Dansları Topluluğu, 7 Kasım saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonunda. ATATÜRK’Ü ANMA KONSERİ – İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ Bağımsızlık savaşı veren tüm ülkeler için ilham kaynağı olan ve modernleşme yolunda attığı adımlarla kültürel çehremize yön veren Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 86. yıl dönümünde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri’yle anılıyor. Duayen Şef Gürer Aykal ve Koro Şefi Kübra Şenyaylar yönetimindeki İstanbul Korosu ve orkestra repertuarı besteci Ahmed Adnan Saygun’un yapıtlarından oluşacak.

Atatürk’ü Anma Konseri, 8 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM ATATÜRK’ÜN AZİZ HATIRASINA- CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu’nun, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aziz hatırasına adadığı konserde, Atatürk’ün kurduğu musiki meclislerinde dinlemekten en çok zevk aldığı klasik ve neoklasik eserler yer alacak. Şef Mehmet Güntekin’in yöneteceği konserde solist Hakan Hataylı, Atatürk’ün sevdiği eserleri seslendirecek. Atatürk’ün Aziz Hatırasına – Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 10 Kasım Saat 11.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

BU BİR EFSANE SARAH BERNHARDT Sarah Bernhardt'ın unutulmaz eseri “Bu Bir Efsane”, AKM Tiyatro Salonu’nda seyircilerle buluşacak. Oyun, dünya tiyatrosunun en büyük efsanelerinden biri olan Sarah Bernhardt'ın yaşamından ilham alarak kurgulandı. Yazar John Murrell tarafından kaleme alınan ve yönetmenliğini Hakan Altıner'in üstlendiği oyunun başrollerinde ise Dilek Türker ve Tayfun Yılmaz performanslarıyla yer alıyor. Bu Bir Efsane - Sarah Bernhardt , 11 Kasım Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM TUTAR MISIN ELİMİ- DEVLET HALK DANSLARI TOPLULUĞU

Devlet Halk Dansları Topluluğu tarafından düzenlenen "Tutar Mısın Elimi" dans gösterisi, AKM Tiyatro Salonu’nda izleyiciyle buluşmayı bekliyor. Sanat yönetmenliğini Yıldız Çankaya’nın üstlendiği oyun; Hacivat ve Karagöz’ün Anadolu’ya uzanan yolculuğunda yaşanan olaylar sonrasında, birlik ve beraberlikle bütün zorlukların üstesinden gelinebileceğine dikkat çekiliyor. Tutar Mısın Elimi Devlet Halk Dansları Topluluğu, 12 Kasım Saat 17.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. İKİ SOLİSTTEN TÜRKÜLER – İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU

Türkiye coğrafyasından geçmişten günümüze derlenmiş seçkin eserler, İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu Ses Sanatçısı Yüksel Dilibal ve İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu Ses Sanatçısı Tekin Büyükkayayorumlarıyla müzikseverlerle buluşacak. İki Solistten Türküler İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosu, 12 Kasım Saat 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda. REKLAM MÜZİK TAKVİMİ / KASIM’DAN YANSIYANLAR – CUMHURBAŞKANLIĞI KLASİK TÜRK MÜZİĞİ KOROSU

Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, Mehmet Güntekin sunumuyla dünya takviminin müzik kültürüne yansımalarını keşfeden etkileyici bir programla müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Türkiye ve dünya tarihinde iz bırakan sosyal, kültürel ve siyasi olaylarla müzik kültürü arasındaki şaşırtıcı bağların dinleyicilere aktarılacağı konserde, seslendirilen eserlerin yanı sıra perdeye yansıtılan fotoğraf ve belgelerle dinleyiciler zaman tünelinde unutulmaz bir yolculuğa çıkacak. Müzik Takvimi Kasım’dan Yansıyanlar Cumhurbaşkanlığı Klasik Türk Müziği Korosu, 13 Kasım Saat 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda.

RAST-I CEDİD KLASİK TÜRK MÜZİĞİ FASLI VE DİLEK TÜRKAN’DAN SOLO ŞARKILAR İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu tarafından hazırlanan konserin ilk bölümünde klasik Türk müziğinin az bilinen makamlarından biri olan Rast-ı Cedid makamında bestelenmiş klasik formdaki eserler, ikinci bölümde ise solist Dilek Türkan tarafından seslendirilecek eserler icra edilecek. Sanat yönetmenliğini Osman Kırklıkçı’nın yaptığı konser, seyircilerine unutulmaz anlar yaşatacak.

Rast-ı Cedid Klasik Türk Müziği Faslı ve Dilek Türkan’dan Solo Şarkılar, 13 Kasım Saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM DON GIOVANNI- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Wolfgang Amadeus Mozart’ın ünlü operası “Don Giovanni”yi sahneye taşıyor. Lorenzo Da Ponte’nin kaleme aldığı librettosu ile kara komedi olarak tanımlanan “Don Giovanni”, insan doğasının en iyi ve en kötü yanlarını sergiliyor. Ruhsal ve dünyevi arzular, komedi ve trajediyle birlikte Mozart’ın dehasıyla birleşiyor. Aytaç Manizade’nin sahneye koyduğu eserin orkestrasını İbrahim Yazıcı yönetiyor.

Don Giovanni İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 14 Kasım Saat 20.00 ve 20 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. EDEBİ BARIŞ - İSTANBUL DEVLET TİYATROSU İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konulan ve Juan Mayorga’nın kaleme aldığı “Edebi Barış” oyunu, iyi ve kötü kimdir sorularına yanıt arıyor. Oyun, herkesin zor sorulara yanıt bulmaya çalıştığı alışılagelmedik bir dünyaya davet ediyor. Edebi Barış İstanbul Devlet Tiyatrosu, 15 Kasım Saat 20.00 – 16 Kasım Saat 20.00 ve 17 Kasım Saat 15.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

REKLAM İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası, dünya çapında ün sahibi piyanist Denis Kozhukhin’in yorumuyla dinleyicisinin karşısına çıkmaya hazırlanıyor. S. Prokofiev’in Birinci Piyano Konçertosu yanında, İngiliz şef Finnegan Downie Dear yönetimindeki orkestra, Rimski-Korsakov’un İspanyol Kapriçyosu’na ve L.v. Beethoven’ın Altıncı Senfonisi’ne hayat vererek müzikseverlerle buluşacak. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri, 15 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REQUIEM- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Giuseppe Verdi’nin “Requiem”i ile izleyenleri derin müzikal yorumuyla ruhsal bir yolculuğa çıkaracak. Andrea Solinas yönetimindeki İstanbul Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu, her bölümde, ölüm ve sonsuzluk temalarını etkileyici melodilerle işleyecek. Soprano Mine Kurtoğlu, mezzosoprano Ezgi Karakaya, tenor Efe Kışlalı ve ünlü bas Ferruccio Furlanetto performanslarıyla dinleyicilere unutulmaz bir deneyim sunacak. Requiem İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 16 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

REKLAM GÜYENDE- MEYDAN MEŞKLERİ TOPLULUĞU Meydan Meşkleri Topluluğu, Bektaşi kültüründe 13. yüzyıldan günümüze kadar gelen “Ana Bacı Gûyendelerinin” geleneğindeki yerini hatırlatarak güncel icralarını, deyiş, duaz ve semah yorumlarını dinleyiciyle buluşturacak. İstanbul Devlet Türk Halk Müziği Korosundan dört kadın sanatçıyla gerçekleşecek etkinliğe, sanatçılar Selçuk Murat Kızılateş ve Mehmet Evren Hacıoğlu da eşlik ediyor. Güyende - Meydan Meşkleri Topluluğu, 17 Kasım Saat 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda.

SESİMİZ ANADOLU- İSTANBUL DEVLET MODERN FOLK MÜZİĞİ TOPLULUĞU İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu tarafından, Anadolu’nun kültürel üretimini yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak amacıyla gerçekleşen etkinlikte, Anadolu'nun eşsiz melodileri hayat buluyor. Sesimiz Anadolu İstanbul Devlet Modern Folk Müziği Topluluğu, 17 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM DÜNYANIN TÜRKÜSÜ- İSTANBUL DEVLET TÜRK HALK MÜZİĞİ KOROSU Dünya üzerine söylenmiş türküler, solistler; Burçin Bahar Cantürk, Gökhan Temur Gürkan Soran, Halil Altıngöz, Hamdiye Erol Efeoğlu, Neşe Demir Akarçay ve Sultan Kapanoğlu’nun sesleriyle dinleyicisiyle buluşacak.

Dünyanın Türküsü, 20 Kasım saat 20.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda ATAMIZIN İZİNDE Sanat yönetmenliğini Emre Erdal’ın yaptığı etkinlik, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün sahip olduğu taş plak koleksiyonundaki eserler ile Riyaset-i Cumhur Heyeti sanatkarlarının bestelemiş olduğu eserlerden oluşan repertuarla dinleyicisinin karşına çıkıyor. Atamızın İzinde İstanbul Devlet Türk Müziği Araştırma ve Uygulama Topluluğu, 21 Kasım 19.00’da AKM Müzik Platformu’nda.

CARMINA BURANA- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ REKLAM İstanbul Devlet Opera ve Balesi, Bayern Kütüphanesi'nde bulunan 11, 12 ve 13. yüzyıldan kalan metinlerden esinlenerek Carl Orff tarafından bestelenen Carmina Burana'yı Türk Telekom Opera Salonu'nda sahneleyecek. Latince metinlerle doğayı ve aşkı anlatan eser, Orta Çağ Avrupa'sının kültürel ve sosyal yaşamını yansıtıyor. Prodüksiyon, solistler, orkestra, koro, bale ve modern dansın bir birleşimiyle izleyenlere görsel bir şölen sunacak. Carmina Burana İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 21 Kasım 20.00 ve 23 Kasım Saat 16.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KONSERİ – İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri, Öğretmenler Günü’ne özel konseriyle müzikseverlerin karşısına çıkıyor. Emektar tüm öğretmenlere adanan konserin repertuarında, Manuel de Falla’nın Endülüs ezgileri içeren Ateş Dansı, W. Kerschek’in cazdan balkan ezgilerinin ruhuna uzanan bir yelpazeyi içeren Trompet Dansları eseri ve B. Bartók’un son eserlerinden biri olan Orkestra için Konçerto yapıtı yer alıyor. Avusturyalı saygın Şef Thomas Rösner’in yöneteceği konserde, performansı ile müzikseverleri büyüleyecek olan trompet sanatçısı Matthias Höffs de yer alacak.

Öğretmenler Günü Konseri, 22 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM NEYZEN TEVFİK “HİÇ” Uğur Yücel’in yıllar sonra tiyatro sahnelerine döndüğü tek kişilik oyunu Neyzen seyirciyle buluşmaya hazırlanıyor. Oyunda, Hiç’in peşinde alemlerde bazen mecnun bazen meczup gezerken Marmara Denizi kadar rakı içtiği rivayet edilen, veli ile deli arasında ince çizgide tekkesi kalbi olarak yaşamış̧ Neyzen’in hayat hikayesi anlatılıyor. Neyzen Tevfik “Hiç”, 22 Kasım saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda.

KIRMIZI KÜRE- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahnelenen, Pınar Akkuzu’nun kaleme aldığı “Kırmızı Küre” oyunu, Güray Dinçol’un yönetiminde minik sanatseverler ile buluşuyor. Oyuncu kadrosu Çiğdem Aygün, Cansın Işık, Demet Ergün, Özen Çağla, Yasemin Taş, Adem Yıldırım, Ferhat Işıktaş’tan oluşuyor. Kırmızı Küre, 24 Kasım Saat 15.00’da AKM Tiyatro Salonu’nda. REKLAM TÜRKAN Türk sinemasının efsanevi ismi Türkan Şoray sahnede unutulmaz anılarını senfoni orkestrası eşliğinde seyirciyle buluşturmaya hazırlanıyor. Mavi Eşarp, Selvi Boylum Al Yazmalım, Dila Hanım, Bodrum Hâkimi, Artık Sevmeyeceğim gibi senfoni orkestrasına göre aranje edilen Yeşilçam müzikleri Türkan Şoray'ın anılarıyla sahnede tekrar hayat bulacak.

Türkan, 27 Kasım Saat 20.30’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. II. MEHMET (MAOMETTO)- İSTANBUL DEVLET OPERA VE BALESİ İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından sahneye konulan G. Rossini’nin ünlü eseri “II Mehmet” (Maometto II), Türk Telekom Opera Salonunda izleyiciyle buluşuyor. Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet’in aşk hikayesini konu alan ve 34 yıl aradan sonra ilk kez AKM’de kendi dilinde, İtalyanca olarak seslendirilen eserin başrollerini Burak Bilgili, Zafer Erdaş (II. Mehmet), Dilruba Bilgi ve Gülbin Günay (Anna) paylaşıyor.

II. Mehmet (Maometto) İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 28 Kasım Saat 20.00 ve 30 Kasım Saat 16.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. REKLAM TİMSAH ATEŞİ Başrollerini Funda Eryiğit, Hazar Ergüçlü ve Hidayet Erdinç’in üstlendiği “Timsah Ateşi”, zıt kutuplarda yaşayan iki kız kardeşin, babalarıyla olan çalkantılı hikâyesini derin bir duygu yoğunluğuyla sahneye taşıyor. Yönetmenliğini Mehmet Ergen’in üstlendiği bu etkileyici oyun, 2019 yılında Edinburgh Fringe Tiyatro Festivali’nin en iyi oyunları arasında gösterilerek uluslararası alanda dikkat çekmeyi başardı. Kız kardeşlerin çatışmaları ve içsel yolculukları, izleyiciyi derinden etkileyen bir deneyim sunarken, aile bağlarının karmaşıklığını da gözler önüne seriyor. “Timsah Ateşi”, sahnede hayat bulacak bu unutulmaz hikâye ile tiyatro severlere büyüleyici bir gösterim vadediyor.

Timsah Ateşi, 28 Kasım Saat 20.30’da AKM Tiyatro Salonu’nda. TÜRKİYE ROMANYA İLİŞKİLERİNİN 140. YILI KONSERİ - İSTANBUL DEVLET SENFONİ ORKESTRASI DENİZBANK KONSERLERİ REKLAM İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası Denizbank Konserleri kapsamında, Türkiye ve Romanya arasındaki dostluk ve barış ilişkilerinin 140. yılına özel konserle dinleyiciyle buluşuyor. Konserde, Türk ve Romanyalı bestecilerin eserleri sahnede iki ülkenin müzisyenleri tarafından yorumlanacak. Kemanda Vlad Stanculeasa, viyolonselde Valentin Radutiu ve piyanoda Andrei Banciu’nun seslendireceği Beethoven’ın tek Üçlü Konçertosu ile başlayacak konser, Romanyalı besteci Theodor Rogalski’nin Üç Romen Dansı eseriyle sürecek. Şef Hasan Niyazi Tura yönetiminde gerçekleşecek konserde, ilhamını Fatih Sultan Mehmet’in İstanbul’u fethinden alan, Cemal Reşit Rey’in Fatih Senfonik Şiiri de dinleyiciyle buluşacak.

Türkiye Romanya İlişkilerinin 140. Yılı Konseri, 29 Kasım Saat 20.00’da Türk Telekom Opera Salonu’nda. LYSISTRATA- İSTANBUL DEVLET TİYATROSU İstanbul Devlet Tiyatrosu tarafından sahneye konan Lysistrata, M.Ö. 490-478 yılları arasındaki Yunan-Pers Savaşları’ndan sonra, Yunanistan’ın iki büyük gücü olan Atina ve Sparta arasındaki iktidar mücadelesini konu alınıyor. Bu savaşta kadınların barış isteği ile verdikleri mücadele eşsiz bir gösteriyle seyirci karşısına çıkıyor. Lysıstrata, 30 Kasım Saat 20.00’de AKM Tiyatro Salonu’nda.

WARHOL’UN DÜNYASI- POP ART’IN İKONU 28 Eylül- 31 Aralık tarihleri arasında AKM Çok Amaçlı Salon; modern sanatın en önemli isimlerinden biri olan Andy Warhol’a adanan "Warhol’un Dünyası – Pop Art’ın İkonu" sergisine ev sahipliği yapıyor. Warhol, Pop Art akımının öncülerinden biri olarak sanat ve yaşam arasındaki sınırları ortadan kaldıran eserleriyle tanınıyor. Sergide, Warhol’un tanınmış eserlerinin yanı sıra özel koleksiyonlardan seçilen eserler de sanatseverlerle buluşuyor. Warhol’un Dünyası- Pop Art’ın İkonu 28 Eylül- 31 Aralık tarihlerinde AKM Çok Amaçlı Salon’da.

PABLO PICASSO- RESİMDEN SERAMİĞE BİR SERÜVEN AKM Galeri'de yer alan "Pablo Picasso: Resimden Seramiğe Bir Serüven" sergisi, ünlü sanatçının orijinal gravürleri, çizimleri, posterleri, litografileri ve fotoğraflarından oluşan 170 eseri sanatseverlerle buluşturuyor. Kariyerine Paris'te başlayan ve burada Montmartre'daki "Bateau-Lavoir" atölyesinde tanınan Picasso, dönemin önemli sanat tüccarlarıyla tanışarak sanat dünyasında hızla yükseldi. Bohem yaşam tarzı ve tutkulu ilişkileriyle tanınan sanatçının eserleri, bu dönemde yaşadığı aşklardan derin izler taşıyor. Picasso’nun sanatı, yıllar içinde farklı stiller ve tekniklerle sürekli evrim geçirdi. Kübizm'in öncülerinden biri olan Picasso, 1907'de tanıştığı Derain ve Braque ile birlikte bu akımı geliştirdi. Sergide yer alan eserler, Picasso'nun sanat yolculuğunun çeşitli evrelerini ve onun sanatsal dönüşümlerini kapsıyor.