AKOM'dan kritik uyarı! Bugün hava nasıl olacak?
Yurt genelinde sıcaklıklar artmaya devam ediyor. Birçok kentte sıcaklıklar 35 derecelere çıkarken, AKOM'dan konuya ilişkin kritik bir açıklama geldi. AKOM Basra kökenli sıcak hava dalgası nedeniyle dikkatli olunması gerektiği konusunda uyarıda bulundu. Peki, "Bugün hava nasıl olacak?" İşte 26 Haziran 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
Afet İşleri Dairesi Başkanlığı (AKOM), Basra kökenli sıcak hava dalgasının, başta İstanbul olmak üzere yurdun büyük bölümünde etkili olmasının beklendiğini bildirerek; yaşlılar, çocuklar, hamileler ile astım ve kalp yetmezliği gibi kronik rahatsızlıkları bulunan kişilerin doğrudan güneş altında bulunmamalarını tavsiye etti. Peki, 'Bugün hava nasıl olacak?' İşte 26 Haziran 2025 Perşembe MGM ile İstanbul, İzmir, Ankara hava durumu tahminleri...
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre: Ülkemiz genelinde yağış beklenmiyor. Ülkemiz genelinin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
HAVA SICAKLIĞI: Hava sıcaklıklarının Ülkemiz genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceği tahmin ediliyor.
MARMARA
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BALIKESİR 18°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
EDİRNE 21°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
İSTANBUL 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
KIRKLARELİ 20°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
A.KARAHİSAR 16°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
İZMİR 24°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık
UŞAK 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA 21°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA 26°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
HATAY 22°C, 32°C
Az bulutlu ve açık
ISPARTA 19°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA 18°C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ESKİŞEHİR 17°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
KONYA 19°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
SİVAS 11°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
BATI KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 14°C, 33°C
Az bulutlu ve açık
DÜZCE 17°C, 35°C
Az bulutlu ve açık
SİNOP 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
ZONGULDAK 18°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA 16°C, 36°C
Az bulutlu ve açık
RİZE 17°C, 28°C
Az bulutlu ve açık
SAMSUN 19°C, 30°C
Az bulutlu ve açık
TRABZON 18°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
DOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM 8°C, 29°C
Az bulutlu ve açık
KARS 6°C, 27°C
Az bulutlu ve açık
MALATYA 17°C, 37°C
Az bulutlu ve açık
VAN 14°C, 26°C
Az bulutlu ve açık
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR 23°C, 41°C
Az bulutlu ve açık
GAZİANTEP 23°C, 40°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN 25°C, 38°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT 23°C, 39°C
Az bulutlu ve açık