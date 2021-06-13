Akrabalarına balta ile saldırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Search
  • Menu
Whatsapp Hattı0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
  • Habertürk Huawei Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
HaberlerGündem3. SayfaDEHŞET! Son dakika: Akrabalarına balta ile saldırdı
ABONE OL

Akrabalarına balta ile saldırdı: 3 yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi eline aldığı baltayla dehşet saçtı. Olayda 3 kişi yaralanırken, baltalı saldırgan gözaltına alındı

DEHŞET! Son dakika: Akrabalarına balta ile saldırdı
Akrabalarına balta ile saldırdı
0:00 / 0:00
İHA

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde aileler arasında çıkan kavgada bir kişi eline aldığı baltayla 3 kişiyi yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Köseler Mahallesi Öcallar Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, N.Ö. ve C.Ö. ile aralarında husumet olan yeğenleri B.Ö. arasında tartışma başladı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken B.Ö. eline aldığı balta ile N.Ö., C.Ö. ve F.Ö.'ye saldırdı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, olay yerindeki müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Kdz. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Gözaltına alınan B.Ö. ise hastanede sağlık kontrollerinin ardından ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Meteoroloji'den son dakika 5 bölge için yağmur uyarısı - Hava Durumu
GÜNDEM5 bölge için yağmur uyarısı
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
GÜNDEMİstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
SON DAKİKA: Bıçaklı dehşet kamerada!
GÜNDEMBıçaklı dehşet kamerada!
'Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu'na ilişkin Genelge Resmi Gazete'de
GÜNDEM"Müsilaj" genelgesi Resmi Gazete
Mardin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 öğretmen hayatını kaybetti
GÜNDEMMardin'de 2 öğretmen trafik kazasında hayatını ...
Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay vekalet edecek
GÜNDEMOktay, Cumhurbaşkanlığına vekalet edecek
Samsun'da motosikletli polisler kaza yaptı: 2'si polis 4 yaralı
GÜNDEMMotosikletli polisler yayalara çarptı: 2'si polis 4 ...
Balıkesir'de otomobil kamyonete çarptı: 1 ölü, 1 yaralı
GÜNDEMBalıkesir'de trafik kazası: 1 ölü, 1 yaralı
İstanbul'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda gözaltına alınan 7 şüpheliden 4'ü tutuklandı
GÜNDEMİstanbul'da terör operasyonu
Erik toplamak için çıktığı ağaçta asılı kaldı
GÜNDEMErik ağacında asılı kaldı