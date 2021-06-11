Akrep dizisinin 25. son bölümü yayındaydı. Son bölümde; Aras ve Duru nikahın kıyılacağı yerde Perihan’ı beklerken kaçırıldığını öğrenir ve nikahı iptal edip Perihan’ı kurtarmaya gider. Ahmet’in tehlikeli oyunu ise trajik bir şekilde sonuçlanır.

AKREP 26. FRAGMAN YAYINDA

— STAR TV (@startv) June 10, 2021



AKREP 25. SON BÖLÜM ÖZETİ

Ferda, Efe ve Merve’nin evliliğine razı gelir ancak bazı şartları vardır. Merve ile evlenecek olmanın heyecanını yaşayan Efe, Ferda’nın tüm şartlarını kabul eder ve Merve’yi istemeye gider. Sonunda hem Aras ve Duru hem de Efe ve Merve bekledikleri mutluluğa erişmeye yakındır.

Perihan’ın hastalığı gittikçe ilerlemektedir. Sayılı günlerinin kaldığını öğrenen Perihan, ailesini bir araya getirir ve ölümünden sonra şirketin başına Ferda’nın geçeceğini açıklar.

