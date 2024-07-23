Akrobasi ve tiyatro: Fuerza Bruta Wayra

Yapı Kredi 80. Yıl Feelin’ Good Etkinlikleri kapsamında akrobasinin, tiyatronun, dansın ve müziğin dâhil olduğu yılın en büyük gösterisi Fuerza Bruta Wayra, 22, 23, 24 ve 25 Ağustos’ta Volkswagen Arena'da sahnelenecek. Nefes kesen dev kadrosuyla heyecan, eğlence ve gerilimi bir arada yaşatacak.

Dünya çapında 34 ülkede, 5 binin üzerinde performans ile 6 milyondan fazla izleyici ile buluşan Fuerza Bruta, teknoloji ve sanatın bir araya geldiği, 360 derece sahnesi ile izleyenleri adeta hipnoz altına alıyor. Gerçekliğin arka planda kaldığı bu sözsüz gösteride izleyenlerin sadece birkaç santim yukarısında akıllara durgunluk veren görsel efektlerle muhteşem bir illüzyon dünyası yaratılıyor. Gösterinin biletleri Biletinial’da satışa çıktı.