Aksa Akrilik'ten antimikrobiyal etkili ürün

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Akrilik elyaf üreticisi Aksa Akrilik, geniş kapsamlı çalışmalar sonucu Ar-Ge merkezinde geliştirilen “Everfresh” adlı ürününü duyurdu. Kalıcı antimikrobiyal özelliğiyle tüketicilerin hijyen beklentisine çözüm sunan ürün, insan sağlığına zararsız ve çevre dostu olmasıyla da dikkat çekiyor.

Şirketten yapılan açıklamada “Everfresh” ürününün üretim esnasında ürünün içine hapsedilerek kullanılan çinko iyonu teknolojisi sayesinde güçlü antimikrobiyal etki gösterdiği ve bu sayede zararlı bakteri, küf ve mantar oluşumunu önlediği ve cilde zarar vermediği ifade edidi.

Benzer ürünlerde ise gümüş kullanılarak kazandırılan antimikrobiyal özelliğin, yüksek maliyetli olduğu olmasının yanı sıra insan sağlığı ile doğaya zararlı etkilerinin olduğu belirtiliyor.

Aksa Akrilik, Everfresh'in koronavirüs pandemisi nedeniyle zorunlu hale gelen maskenin yanı sıra içlik, çorap, kot, gömlek, bebek ürünleri, aktif giyim gibi giyeceklerde kullanılabileceğini açıkladu. Ürünün Ayrıca, el örgüsü, yastık ve yorgan kılıfı, nevresim, halı, battaniye ve havlu gibi ev tekstil ürünlerinde de kullanım imkânı bulunuyor.

Bununla birlikte; termal izolasyon, buhar geçirgenliği, hava geçirgenliği ve hızlı kuruma gibi özelliklerine sahip ürünün kullanıldığı tüm ürünlerde sonsuz yıkama dayanıklılığı sunarken; onlarca kez yıkama sonrasında bile ilk günkü antimikrobiyal özelliğini koruduğu ifade edildi. Ayrıca kötü kokuya yol açan bakterilerin giyeceklerde üremesini engelleyerek giysilerin sık yıkanma ihtiyacının da önüne geçilebiliyor.

Aksa Akrilik Genel Müdürü Cengiz Taş, tekstil sektörüne sunulan bu yeni Ar-Ge ürününün kullanım alanı, özellikleri ve maliyetine dikkat çekerek, “Everfresh ile tüketicilere sunduğumuz kolaylıklar sayesinde kullanıcı alışkanlıklarını değiştirmeyi hedefliyoruz. Antimikrobiyal özelliğiyle, pandemi nedeniyle artan hijyen ihtiyacına çözüm sunuyoruz.” dedi.