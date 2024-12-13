Aksa Enerji, Talimercan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali'ni devreye aldı

Özbekistan’ın en büyük Türk yatırım şirketi Aksa Enerji, 430 MW kurulu güce sahip Talimercan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali ile Özbekistan’ın enerji arz güvenliği için önemli bir yatırımı daha hayata geçirdi. Taşkent ve Buhara’da halihazırda toplamda 790 MW kurulu güce sahip üç santrali kuran ve işleten Aksa Enerji, Talimercan santralinin tamamlanmasıyla birlikte Özbekistan’daki kurulu gücünü 1220 MW’ye çıkarmış olacak. İlk üniteleri 7 ay gibi rekor bir sürede devreye alınan santral, bugün itibarıyla 352 MW kapasiteye ulaşmış durumda. Santralin tüm ünitelerinin devreye alınması için çalışmaların 2025 yılı başında tamamlanması planlanıyor.

Santralin rekor sürede devreye alınmasını değerlendiren Aksa Enerji Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO’su Sn. Cemil Kazancı, “Bugün, Özbekistan ve Türkiye arasındaki güçlü siyasi ve ekonomik iş birliklerinin en somut örneklerinden biri olan Talimercan santralimizin açılışını gerçekleştirdik. 7 ay gibi rekor bir sürede devreye aldığımız bu proje, Özbekistan’ın enerji arz güvenliğine katkı sağlarken Aksa Enerji’nin uluslararası arenadaki büyüme hedeflerinin de önemli bir parçasını oluşturuyor. Tam kapasiteye ulaştığımızda, Özbekistan’da toplamda 4 santrale ve 1.220 MW kapasiteye ulaşarak bölgedeki en büyük Türk yatırımcısı konumumuzu pekiştireceğiz” dedi.

Aksa Enerji Talimercan Santrali, Özbekistan Enerji Bakanlığı’na bağlı NEGU (National Electric Grid of Uzbekistan) ile yapılan iş birliği kapsamında inşa edildi. Elektrik üretimi için gereken doğalgaz, Özbekistan Hükümeti tarafından sağlanırken, üretilen elektrik 25 yıllık ABD Doları bazlı garantili kapasite anlaşması kapsamında fiyatlandırılacak. Bu model, projenin sürdürülebilirliğinin ve iki ülke arasındaki ekonomik iş birliğinin sağlam temeller üzerinde ilerlediğinin önemli bir göstergesi olarak dikkat çekiyor.

Talimercan Doğalgaz Kombine Çevrim Santrali için makine ve ekipmanlar, 6 ay gibi kısa bir süre içinde, Türkiye’nin 5 farklı noktasından gerçekleştirilen büyük bir lojistik operasyonu ile Özbekistan’ın Talimercan şehrine taşındı. Santralin inşası, büyük bir güç birliğiyle rekor hızda tamamlandı.

Bu proje, Aksa Enerji’nin uluslararası enerji yatırımlarındaki başarısını bir kez daha kanıtlarken Özbekistan’ın enerji arz güvenliğinin sağlanmasında ve iki ülke arasındaki stratejik iş birliğinin geliştirilmesinde de kilit bir rol oynuyor.