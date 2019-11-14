Jeneratör üreticisi Aksa Jeneratör, Japon sanayi kuruluşu Mitsubishi ile yüksek teknolojili jeneratör üretmek üzere Asya Pasifik merkezli ortak bir şirket kurduğunu duyurdu.

Mitsubishi Heavy Industries (MHI) ve Aksa Jeneratör arasında imzalanan anlaşma ile, yenilikçi çözümler geliştirerek yüksek teknolojik ürünlerin sunulması hedefleniyor.

Yeni kurulan şirketin Mitsubishi motorları kullanarak jeneratör üretimi yapacağı ve yılda 100 milyon dolarlık ek iş hacmi yaratacağı açıklandı.

Mitsubishi Heavy Industries ile ortaklıklarının dünya pazarında yakaladıkları büyüme ivmesini daha da ileri seviyeye taşıyacağını belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, "Günlük yaşantımızda ve çalışma ortamımızda enerji gereksiniminde sürekliliğinin sağlanması için jeneratör seçimi ve kullanımı giderek daha fazla önem kazanıyor. Bu ortaklık ile dünya jeneratör sektöründe Türk mühendisliğinin ve Türk sanayisinin üretim gücü global arenada daha da sağlam bir konuma taşınacaktır" dedi.

Ortaklık sürecinin, iki yılı aşkın süre boyunca gerçekleşen teknik, mühendislik, kalite konularını içeren görüşmeler neticesinde hayata geçtiğini ifade eden Alper Peker, "Konusunda uzman Japon yetkililerce yapılan değerlendirmeler ve analizler ışığında, Aksa Jeneratör 35 yıllık sektör tecrübesi sayesinde bu süreci başarı ile tamamlamış ve Mitsubishi ile ortak olmuştur” dedi.

'HEDEF İLK ÜÇ ÜRETİCİDEN BİRİ OLMAK'

Aksa Jeneratör’ün 2025 yılına kadar dünyada en büyük ilk üç üretici firmadan biri olma hedefiyle çalıştığını belirten Aksa Jeneratör CEO’su Alper Peker, büyüme stratejileri hakkında da bilgi verdi.

Peker, "Aksa Jeneratör olarak büyüme stratejisinin bir parçası olarak Afrika kıtasında birçok ülke, Kuzey-Güney Amerika ülkeleri ve Hindistan’ın yanı sıra Avrupa’daki yatırımlarımızı sürdürerek dünya pazarında ilk üçe girmeyi hedefliyoruz. Aynı zamanda Afrika ve Güney Amerika pazarlarındaki olası fırsatları takip ederek dünya çapındaki satış ağımızı genişleterek gelişimimizi hızlandıracağız. Uzun dönemde Brezilya ve Avustralya pazarlarında da pazar payını artırmayı amaçlıyoruz” dedi.