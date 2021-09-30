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Dün piyasa kapanışından önce 8.87 lira civarında olan dolar/TL akşam saatlerinde 8.95'in üzerine tırmanarak yeni tarihi zirvesini gördü.

Dolar yeni güne ise 8.92 liradan başladı.

Dolarda yükseliş geçen hafta Merkez Bankası'nın faiz indirim kararıyla hızlanmıştı. Merkez Bankası, politika faizinde 100 baz puanlık indirime gitmeden önce dolar/TL 8.65 seviyesindeydi.

EYLÜL BAŞINDA 8.30'DU

Dolar eylül ayına ise 8.30 liradan başlamıştı. İlk olarak Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun 'çekirdek enflasyon' vurgusuyla yükselişe geçmişti.

Kavcıoğlu söz konusu açıklamasıyla PPK toplantısı öncesi bir anlamda faiz indiriminin sinyalini vermişti. Ancak son indirim yine de piyasa açısından sürpriz oldu.