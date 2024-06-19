Aksaray'da ATV gezintisi ölümle sonuçlandı
Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde kontrolden çıkan ATV, şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü hayatını kaybetti.
Güzelyurt'ta yaşayan ve İlçe Devlet Hastanesi'nde güvenlik görevlisi olarak çalışan 44 yaşındaki Abdullah Özer, Ihlara beldesinde kendisine ait ATV ile geziye çıktı.
Ilısu köy yolunda seyrederken Özer'in direksiyon hakimiyetini kaybettiği ATV, kontrolden çıkarak şarampole yuvarlandı.
ATV'nin hurdaya döndüğü kazada Özer ağır yaralanırken yoldan geçen araç sürücüleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.