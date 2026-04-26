        Aksaray'da hacca gitmek için yola çıktı... Geçirdiği kazada hayatını kaybetti! | Son dakika haberleri

        Aksaray'da hacca gitmek için yola çıktı... Geçirdiği kazada hayatını kaybetti!

        Aksaray-Konya kara yolunda devrilen TIR'a yardım etmek için duran araca başka bir otomobilin çarpması sonucu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada 6 kişi yaralanırken, hastaneye kaldırılan 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir hayatını kaybetti

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 26 Nisan 2026 - 09:28 Güncelleme:
        Hac yolunda hayatını kaybetti
        Aksaray'da hacca gitmek için yola çıkan ve devrilen TIR kazasında yardım etmek için yola duran araca arkadan çarpan otomobilde bulunan adam kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

        TIR REFÜJE DEVRİLDİ

        İHA'daki habere göre kaza; sabah saat 04.30 sıralarında Aksaray - Konya kara yolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Konya istikametine seyreden Mustafa C. (52) idaresindeki marka hayvan yemi yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak refüje devrildi.

        YARDIM ETMEK İÇİN DURDU

        Aynı istikamete seyreden ve Bingöl'den Manisa'ya giden Mehmet Bingöl (53) yönetimindeki araç sürücüsü, kazayı görünce yardım etmek için dörtlü flaşörlerini yakarak yolun sağına durdu.

        FARK ETMEDİ, ÇARPTI

        Arabadan inmek istediği esnada yine aynı istikamete giden Gökhan T. (38) idaresindeki otomobil duran aracı fark etmeyerek arkadan çarptı.

        6 KİŞİ YARALANDI

        İlk kazada TIR sürücüsü Mustafa C. yaralanırken, meydana gelen ikinci kazada da arkadan çarpan araç sürücüsü Gökhan T. ve araçta yolcu olarak bulunan Halil İbrahim T., Perihan T., Elif T. Abdullah Tokdemir (65) olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı.

        TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

        Hacca gitmek için Konya Havalimanına yola çıktığı öğrenilen 65 yaşındaki Abdullah Tokdemir kaldırıldığı Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

