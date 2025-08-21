Habertürk
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 7 kişi yaralandı

        Aksaray'da trafik kazası: 7 yaralı

        Aksaray'ın Eskil ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 7 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.08.2025 - 21:08 Güncelleme: 21.08.2025 - 21:08
        Eşmekaya-Eskil karayolunun Böğet köyü kavşağında A.D'nin kullandığı otomobil ile F.Ş'nin kullandığı otomobil çarpıştı.

        Kazanın şiddetiyle araçlar mısır tarlasına savruldu.

        Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada, sürücüler ile araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

        Yaralılar ilk müdahalelerinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

