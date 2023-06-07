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Aksaray'da pazarda pompalı tüfekle vurulan 5 kişi yaralandı

Aksaray'ın Ağaçören ilçesinde, kavga sırasında pompalı tüfekle vurulan 5 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da pazarda pompalı tüfekle vurulan 5 kişi yaralandı
AA

Husumetli M.A. (33) ile F.Ş. (32) arasında ilçe merkezindeki semt pazarında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü.

Araçlarındaki pompalı tüfekleri alan M.A ile F.Ş, birbirlerine ateş etti.

F.Ş. ile pazara alışverişe gelen Hikmet E. (62), Döndü E. (58), Vildan E. (20) ve Döne D. yaralandı.

Yaralılar, ihbar üzerine yönlendirilen 112 Acil Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan zanlılardan F.Ş, polis ekiplerince gözaltına alındı, M.A'nın ise arandığı öğrenildi.

Yaralılardan Döndü E, gazetecilere, kimin ateş ettiğini görmediğini bir anda yaralandıklarını söyledi.

Bir gencin kendilerine doğru ateş ettiğini vurgulayan Döndü E, "Kimin ateş ettiğini bilmiyorum. Saçma bacağıma geldi. Eşim, kızım ve kız kardeşim de yaralandı." diye konuştu.

Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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