Tuz Gölü'nün misafirlerinin göçü başladı

TÜRKİYE'nin ikincibüyükgölü ve 'flamingo cenneti' olarak bilinen Tuz Gölü'nün misafirleri flamingoların sıcak bölgelere göçü başladı. Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, bu yıl bölgede 10 binin üzerinde flamingo yavrusunun dünyaya geldiğini belirterek, "Şu anda yavrularımız uçtu. Tuz Gölü´nde az miktarda yavru kaldı. 10 gün içinde onları da yolcu edeceğiz. Gediz Deltası´na ve Manyas Gölü civarına uçacaklar" dedi.

Aksaray, Ankara ve Konya sınırları içinde yer alan, kapalı havza özelliği taşıyan ve Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bölümü karşılanan Tuz Gölü, bahar ve yaz aylarında flamingolara ev sahipliği yapıyor. Her yıl binlerce flamingo, gölde beslenerek kuluçkaya yatıyor. Flamingolar, üreme alanı için de gölün, özellikle Aksaray´ın Eskil ilçesi sınırlarında yer alan güneyini tercih ediyor. Kuluçkadan çıkan binlerce flamingo yavrusunun, havaların soğumaya başlamasıyla birlikte Gediz Deltası ile Manyas Gölü'ne yolculukları başladı.

`KENDİMİ FLAMİNGOLARI KORUMAYA ADADIM´

Doğaya Kuş Bakışı ve Ekoloji Derneği Başkanı Fahri Tunç, Tuz Gölü'nde bu yıl 10 binin üzerinde yavrunun kuluçkadan çıktığını belirterek, şunları söyledi:

''Tuz Gölü ve Konya havzasında gönüllü doğa koruma işleri yapıyorum. Kendimi flamingoları korumaya adadım. Bu yıl 10 binin üzerinde flamingo yavrumuz oldu. Bu yavrularımızın sağlıklı bir şekilde büyüdüğünü Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ve Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü ekipleriyle birlikte sürekli olarak koruma ve gözetleme faaliyetlerini gerçekleştirdik. Şu anda yavrularımız uçtu. Tuz Gölü´nde az miktarda yavru kaldı. 10 gün içinde onları da yolcu edeceğiz. Gediz Deltası´na ve Manyas Gölü civarına uçacaklar. 2024 yılının mart ayında da tekrar gelmeye başlayacaklardır.''

`TUZ GÖLÜNDE SU SEVİYESİ HIZLA AZALMASINA RAĞMEN SIKINTISIZ GEÇİRDİK´

Bu yılın yavru popülasyonunun geçen yıla göre daha iyi olduğunu söyleyen Tunç, "Tuz Gölü´ndeki su seviyesinin hızla azalmasına rağmen, bu yılı sıkıntısız bir şekilde geçirdik. Özellikle Çevre Bakanlığı ile Tabiat Varlıkları Kuruma Genel Müdürlüğü´ne teşekkür ediyorum. Onların yapmış olduğu çalışma sonrası Tuz Gölü´ndeki flamingolar susuz kalmıyor. Biz yaptığımız faaliyetlerde su kritik seviyeye gelince onlara haber veriyoruz. Onlar da suyu Tuz Gölü´ne göndererek yavruların can suyunu göndermiş oluyor. Böylece yavrularımız kurtulmuş oluyor" diye konuştu.

Tuz Gölü´nün fotoğrafçıların da ilgisini çeken bir bölge olduğunu belirten Tunç, "Tuz Gölü´nde sonsuzluk var. Kendinizi orada, ülkenin farklı bir yerinde hissediyorsunuz. Baktığınız her yer sonsuz. Güneş bile sonsuzdan doğup, sonsuza batıyor. Bu durum da fotoğrafçıları cezbediyor. Tuz Gölü´nün her yeri her mevsim ayrı bir güzel. Bu doğal güzellik UNESCO Dünya Geçici Miras Listesi´nde ama biz kalıcı miraslar listesine ekletmek için elimizden geleni yapacağız'' ifadelerini kullandı.