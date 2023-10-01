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        'Sigara izmariti' kavgasında 4 kişiyi yaralayan baba-oğul: Pişmanız

         AKSARAY'da'sigara izmariti' nedeniyle çıkan kavgada komşuları 4 kişiyi bıçakla yaralayan Mehmet B. (32) ve sopayla saldıran babası Tahir B. (55), adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlunun ilk ifadelerinde  kavga edip, saldırdıkları için pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.  

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.10.2023 - 15:30 Güncelleme: 01.10.2023 - 15:35
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        'Sigara izmariti' kavgasında 4 kişiyi yaralayan baba-oğul: Pişmanız
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         AKSARAY'da'sigara izmariti' nedeniyle çıkan kavgada komşuları 4 kişiyi bıçakla yaralayan Mehmet B. (32) ve sopayla saldıran babası Tahir B. (55), adliyeye sevk edildi. Baba ve oğlunun ilk ifadelerinde  kavga edip, saldırdıkları için pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.  

        Olay,  dün saat 20.00 sıralarında Sanayi Caddesi Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nda meydana geldi. Piri Mehmet Paşa Çarşısı'nın zemin katında hırdavat malzemesi satan Mehmet B., üst kattaki komşusu reklam ajansı sahibi Sinan Koç'a (48), sigara izmariti atıldığı yönünde uyarıda bulundu. Bunun üzerine iki komşu esnaf arasında tartışma başladı. Tartışma, Mehmet B.'nin babası Tahir B., Sinan Koç'un da ağabeyi Harun Koç (50), yeğeni Mehmet Koç (27) ve arkadaşı Hidayet Karaman'ın (33) da katılmasıyla kavgaya dönüştü. Kavgada Mehmet B. bıçak, babası Tahir K. da sopayla 4 kişiye saldırdı. 4 kişi, vücutlarının çeşitli yerlerine aldıkları sopa ve bıçak darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralılardan Harun Koç ve oğlu Mehmet Koç, ilk tedavilerinin ardından Ankara'ya sevk edildi. Sinan Koç ve  Hidayet Karaman'ın yoğun bakım ünitesindeki tedavilerinin sürdüğü belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan  Mehmet B. ve babası Tahir B. de ilk ifadelerinde kavga edip, saldırdıkları için pişman olduklarını söyledikleri öğrenildi.   Baba ve oğul, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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