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        İnternette otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı

        AKSARAY'da bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınladıkları otomobiller için 8 kişiden farklı miktarlara kapora alıp dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 14:56 Güncelleme: 25.09.2024 - 15:00
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        İnternette otomobil ilanıyla dolandırıcılığa 9 gözaltı
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        AKSARAY’da bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınladıkları otomobiller için 8 kişiden farklı miktarlara kapora alıp dolandırıcılık yapan 9 şüpheli gözaltına alındı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, bir internet sitesi üzerinden satış ilanı yayınlanan otomobiller için kapora alınarak dolandırıcılık yapıldığı bilgisini aldı. Çalışma başlatan polis, bu yöntemle 8 kişinin dolandırıldığını belirledi. Ekipler, şüpheliler Ö.A., R.F., M.B., R.T., Ö.M., M.S., A.K., B.B. ve M.B.'yi dün düzenledikleri operasyonla gözaltına aldı. Adreslerde arama yapan polis, çok sayıda dijital materyal ve dokümana incelenmek üzere el koydu. 9 kişi, emniyetteki işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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