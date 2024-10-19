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        Kuzeyboru - Türk Hava Yolları: 1-3

        SALON: AksarayHAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Sema Sert KayıkçıKUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık, Tran Thi Thanh Thuy, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)TÜRK HAVA YOLLARI: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)SETLER: 18-25, 31-29, 22-25, 18-25SÜRE: 119 dakika (33, 35, 29, 22)Sultanlar Ligi'nin 3'üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında Türk Hava Yolları'na 3-1 mağlup oldu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 19.10.2024 - 21:44 Güncelleme: 19.10.2024 - 21:50
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        Kuzeyboru - Türk Hava Yolları: 1-3
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        SALON: Aksaray

        HAKEMLER: Ozan Sarıkaya, Sema Sert Kayıkçı

        KUZEYBORU: Dimitrova, Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık, Tran Thi Thanh Thuy, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)

        TÜRK HAVA YOLLARI: Neriman Özsoy, Büşra Kılıçlı, Tuğba İvegin, Duarte, Ratzke, Bergmann (Melis Yılmaz, Çağla Çiçekoğlu, Vasilantonaki)

        SETLER: 18-25, 31-29, 22-25, 18-25

        SÜRE: 119 dakika (33, 35, 29, 22)

        Sultanlar Ligi'nin 3’üncü haftasında Kuzeyboru, sahasında Türk Hava Yolları’na 3-1 mağlup oldu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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