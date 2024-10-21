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        3'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı

        AKSARAY'da yapımı devam eden 7 katlı inşaattın 3'üncü katından merdiven boşluğuna düşen işçi Abdullah Karaca (50) ağır yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.10.2024 - 23:04 Güncelleme: 21.10.2024 - 23:10
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        3'üncü kattan merdiven boşluğuna düşen işçi yaralandı
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        AKSARAY’da yapımı devam eden 7 katlı inşaattın 3’üncü katından merdiven boşluğuna düşen işçi Abdullah Karaca (50) ağır yaralandı.

        Olay, saat 17.00 sıralarında Tacin Mahallesi 1858 Sokakta meydana geldi. Abdullah Karaca, mesai arkadaşlarına çay götürmek için merdivenlerden indiği sırada dengesini kaybedip, 3’üncü kattan merdiven boşluğuna düştü. Yaralanan Karaca, kanlar içinde kaldı. Durumu fark eden mesai arkadaşlarının ihbarıyla adrese polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Karaca'nın hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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