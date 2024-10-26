Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Aksaray Haberleri

        Aksaray'da otomobil, şarampole girdi; 5 yaralı

        AKSARAY'dasürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole giren otomobildeki 5 kişi, yaralandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 26.10.2024 - 12:03 Güncelleme: 26.10.2024 - 12:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Aksaray'da otomobil, şarampole girdi; 5 yaralı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AKSARAY'dasürücüsünün virajı alamaması sonucu şarampole giren otomobildeki 5 kişi, yaralandı.

        Kaza, saat 08.30 sıralarında Aksaray- Akın köyü yolunun 1'inci kilometresinde meydana geldi. İstanbul'dan Aksaray'a gelen Yusuf Taşkıran (46) yönetimindeki 59 ZH 337 plakalı otomobil, sürücüsünün virajı alamaması sonucu kontrolden çıkıp, şarampole girdi. Kazada Yusuf Taşkıran, arkadaşları Lütfü Akpolat (49), Mahmut Boz (39), Tahir Şemin (58) ve Hasan Boz (62) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayı polise anlatan Yusuf Taşkıran, "İstanbul'dan Aksaray'a gezmeye geliyorduk. Otobanda navigasyon, bu yolu gösterdi. Yol da virajlıymış, direksiyon hakimiyetini kaybedip, tarlaya takla attık" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Takip edip aracını durdurdu! Dinlenme tesisi sahibine 12 kurşun!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Bir araç tamamen yandı! Katliam gibi kaza: 5 ölü!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Anne ve 2 kızını mezarlıkta katletmişti! Cani, oyukta yakalandı!
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        Şiddet meşrulaştırılıyor: Hastalık değil, kötülük
        İsrail, İran'ı vurdu
        İsrail, İran'ı vurdu
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        İran ve İsrail arasında saldırı döngüsü
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Afrika penguenleri 2035'te yok olacak
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Genç izleyicilerde karşılığı yok!
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        Stres ve anksiyete arasındaki ince çizgi...
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        İstanbul'da polise böyle silah çekti! O anlar kamerada!
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Gişelerde en başarılı 10 korku serisi
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ebru'yu defalarca bıçakladı! Öğretmen koca öldürdü!
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Ukrayna güzergahı kapatacak, Rusya yenisini arıyor
        Haftanın Kitapları
        Haftanın Kitapları
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        Osimhen Türkiye'ye alışıyor
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        İşsizlik maaşı emeklilikte etkiler mi?
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Beşiktaş'ın duvarı Uduokhai!
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Müslin bezden poşet çay yapmak
        Terörü lanetlediler
        Terörü lanetlediler
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası

        Benzer Haberler

        1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        1 kişinin öldüğü, 2 yaralının olduğu kazada sürücü ehliyetsiz çıktı
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Aksaray'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
        Motosikleti çaldıkları anlar kamerada; 2 tutuklama
        Motosikleti çaldıkları anlar kamerada; 2 tutuklama
        Aksaray'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Aksaray'da tır ile kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralan...
        Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması kamerada; 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da 2 otomobilin çarpışması kamerada; 1 ölü, 2 yaralı
        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geç...
        Aksaray'da kaçakçılık operasyonunda çok sayıda cinsel içerikli ürün ele geç...