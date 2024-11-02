Kuzeyboru - Keçiören Belediyesi Sigorta Shop: 3-0
SALON:AksarayHAKEMLER: İsmail Yıldırım, Furkan SalduzKUZEYBORU: Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)KEÇİÖREN BELEDİYESİ SİGORTA SHOP: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)SETLER: 25-21, 25-21, 25-17SÜRE: 87 dakika (38, 26, 23)Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop'u 3-0 mağlup etti.
SALON:Aksaray
HAKEMLER: İsmail Yıldırım, Furkan Salduz
KUZEYBORU: Gamze Kılıç, Janset Cemre Erkul, Ayşe Çürük, Lazareva, Kurilo (Dilek Kınık Ekşi, Buket Gülübay, Güldeniz Önal)
KEÇİÖREN BELEDİYESİ SİGORTA SHOP: Sangiacomo, Ghani, Ergül Avcı, Micaya, Lila Şengün, Zeynep Sena Usta (Dilara Yeşil, Burcu Yönder, Ndiaye, Fulden Ural, Deniz Nazlıcan Zengin)
SETLER: 25-21, 25-21, 25-17
SÜRE: 87 dakika (38, 26, 23)
Sultanlar Ligi'nin 7’nci haftasında Kuzeyboru, konuk ettiği Keçiören Belediyesi Sigorta Shop’u 3-0 mağlup etti.
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