Dubai çikolatası çaldı, görüntülerini medyada görünce, pişman olup özür diledi

AKSARAY'daakaryakıt istasyonunun marketinden fiyatı 300 TL olan Dubai çikolatası çalan 17 yaşındaki şüpheli, hırsızlık görüntülerini medyada görünce pişman olup, özür diledi.

Olay, 5 Kasım'da 19.00 sıralarında Şamlı Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunun marketinde meydana geldi. Plakasız motosikletiyle akaryakıt istasyonuna gelen 1 kişi, elindeki kaskını takıp markete girdi. Raftaki çikolataları inceledikten sonra, son günlerde popüler olan ve 300 TL'ye satılan Dubai çikolatasından birini montunun cebine koydu. Daha sonra parasını banka kartıyla ödediği sakızı alıp, marketten ayrıldı. O anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Market çalışanları, durumu polise bildirdi.

PARASINI ÖDEDİ

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatırken; hırsızlık anları medyaya yansıyan şüpheli, markete gelerek pişman olduğunu söyledi. 17 yaşındaki şüpheli, özür diledikten sonra çaldığı Dubai çikolatasının 300 TL'lik parasını da ödedi. Bunun üzerine market yetkilileri, şikayetlerinden vazgeçti. Polise ifade veren şüpheli de serbest kaldı. Market yetkilisi Enes Tekin "Çikolatayı çalan kişi, hırsızlık anına ait görüntüleri medyada görünce markete geldi. Pişman olduğunu söyleyip, özür dileyerek ücretini ödedi. Biz de şikayetimizden vazgeçtik. Özür dilerken bile duygulanıp, konuşamadı. Dubai çikolatası son günlerde popüler, o da daha 17 yaşında ve sanırım merakına yenik düşüp çaldı" dedi.