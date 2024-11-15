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        Ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı otomobil takla attı; kadın öldü, oğlu yaralı

        AKSARAY'da ehliyetsiz sürücü Hüsne Sağlam'ın (43) kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.11.2024 - 22:58 Güncelleme: 15.11.2024 - 23:00
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        Ehliyetsiz kadın sürücünün kullandığı otomobil takla attı; kadın öldü, oğlu yaralı
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        AKSARAY’da ehliyetsiz sürücü Hüsne Sağlam'ın (43) kullandığı otomobil, yoldan çıkarak takla attı. Kazada Hüsne Sağlam öldü, yanında bulunan oğlu Ali Seyit Sağlam (17) yaralandı.

        Kaza, saat 16.00 sıralarında Sevinçli köyü ile Çeltek köyü arasında meydana geldi. Otomobil kullanmayı yeni öğrenen Hüsne Sağlam yönetimindeki 68 KU 008 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada sürücü Hüsne Sağlam ile oğlu Ali Seyit Sağlam yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde Hüsne Sağlam’ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan oğlu Ali Seyit Sağlam ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Sağlam’ın tedavisinin sürdüğü belirtildi. Hüsne Sağlam’ın cenazesi ise otopsi için aynı hastanenin morguna kaldırıldı.

        Kazada yaşamını yitiren 3 çocuk annesi Sağlam'ın ehliyeti olmadığı ve otomobil sürmesini geliştirmek amacıyla yola çıktığı öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Aksaray haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Aksaray Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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